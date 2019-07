Kursfald kan bremse konverteringsbølge: Afdragsfrit lån tæt på smertegrænsen

Der sker en kurskorrektion på obligationsmarkedet i øjeblikket, mener analytiker.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Pludselige kursfald kan bremse den konverteringsbølge, der er i fuld gang. Kursen på det afdragsfrie 1 pct. lån er nu faretruende nær smertegrænsen, der er kurs 95.

Obligationen bag lånet er torsdag handlet lige over og under kurs 96. Med diverse kursfradrag i forbindelse med konverteringen vil mange opleve at få lånet hjem til en kurs omkring 95.

Og yderligere kursfald kan være i vente, mener chefstrateg i finanshuset Demetra, Svend Jørgen Jensen. Han har i modsætning til analytikerne i banker og realkreditinstitutter forudsagt det aktuelle rentefald, der har udløst konverteringsbølgen.

»Markedet er kommet for langt væk fra den overordnede trend, vi følger. Det er ikke urealistisk med et fald på yderligere 2 eller 3 kurspoint,« forklarer Svend Jørgen Jensen.

For investorer har obligationsmarkedet været attraktivt på det seneste. En statsobligation på 4,5 pct. er på 17 måneder steget fra 164 til 192. Det svarer til et afkast på 16 pct. Investorer i det 30-årige 1,5 pct. lån har haft et afkast på ca. 9 pct. om året.

»Der er for meget snak om, at obligationer ikke giver noget afkast,« mener Svend Jørgen Jensen.

Efter en periode med så store kursgevinster for investorerne er en korrektion derfor ikke unaturlig. Fortsætter udviklingen, kan det få store konsekvenser for konverteringsbølgen. De to 1 pct.-lån har ligget i topkurser - lånet med afdrag helt oppe over 99. Dermed er det attraktivt for boligejere selv med 2 pct.-lån.

Men en konvertering til et 1 pct. lån er blevet markant dyrere i denne uge. Restgælden på et lån uden afdrag vil nu blive omkring 1.070.000 kr. Det vil sige, at restgælden stiger ca. 70.000 kr. ved en konvertering.

Samme billede ses med lånet med afdrag. Kursen er helt nede omkring 97, og obligationsrestgælden bliver dermed ca. 1.050.000 kr.

Renterne på flekslån er fortsat historisk lave. Alle populære flekslån har negativ rente.