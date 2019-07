Boris Beckers tennistrofæer er solgt for knap 5,7 mio. kr.

Der er dog stadig mange af trofæerne, der endnu ikke er blevet redegjort for.

Nu har flere af den legendariske tennisspiller Boris Beckers trofæer fået nye ejermænd, efter at de i dag blev solgt på en auktion til en samlet værdi af 5,7 mio. kr.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Boris Becker slog igennem i 1985, da han som 17-årig vandt Wimbledon som den yngste mand nogensinde. Han imponerede på tennisbanen i firserne og halvfemserne, hvor han vandt 49 singleturneringer og en overgang lå øverst på verdensranglisten. Hans cv tæller i alt seks Grand Slam-titler.

Den tyske tennisstjerne har dog ikke oplevet den samme succes økonomisk efter karrieren. I 2017 gik 51-årige Boris Becker personligt konkurs. Ifølge flere medier har Boris Becker en gæld op til 61 mio. kr. - det svarer til knap en halv. mia. kr.

Konkursen førte bla. til salget af hans bolig for ca. 44 mio. kr., og han har sidenhen forsøgt på flere måder at komme til penge og komme af med gælden. Bla. at bortauktionere sine prestigefyldte trofæer.

I alt var der 82 genstande - herunder medaljer og pokaler - tilgængelige for køb på auktionen.

Trofæet som han modtog efter finalesejren i US Open i 1989 blev solgt for ca. 1,2 mio. kr. Det var den højeste pris for en enkeltgenstand, der blev solgt på auktionen.

Der er dog stadig mange af trofæerne fra Boris Beckers karriere, der endnu ikke er blevet redegjort for.

»Vi håber, at vi kan finde de savnede trofæer, som samlet inkluderer seks titler og medaljer til Wimbledon samt hans to Australian Open-titler,« sagde Marks Ford, som har ansvaret for Boris Beckers konkursbo, til Dagens Næringsliv.