Spar op til 125.000 kr. i husleje ved at vælge billig studieby

Det er enorm forskel på huslejen i de forskellige studiebyer.

125.000 skattefrie kroner på tre et halvt år. Så mange penge kan en studerende spare ved at tage uddannelsen som sygeplejerske i Thisted i stedet for København.

Den gennemsnitlige pris på en studiebolig på 40 kvm er 74.225 kr. i København. I Thisted får man en bolig af samme størrelse for 43.478 kr., viser en undersøgelse fra Akutbolig.dk.

Selskabet, der er specialist i at formidle lejeboliger, har undersøgt priserne på boliger omkring 40 kvm i 36 studiebyer herhjemme. Og forskellene er store.

»En lavere husleje giver mere luft i budgettet og kan betyde, at de studerende ikke er tvunget til at tage et studiejob og derfor kan have mere tid og overskud til studiet og andre interesser,« mener direktør for Akutbolig.dk, Daniel Juhl.

Hvis drømmestudiet nu engang ligger i København, kan det være svært at få rabat på huslejen. En flytning til Roskilde vil blot give en rabat på 2.500 kr.

Er man klar til at flytte til Køge eller Hillerød, kan man til gengæld slippe ca. 20.000 kr. billigere hvert år.

Hillerød er faktisk en dyrere studieby end Aarhus. I Aarhus er den gennemsnitlige husleje knap 60.000 kr. om året. I Hillerød runder den lige de 61.000 kr.

Presset på København og Aarhus er stort, og der er ikke ret meget hjælp at hente, selv hvis man har råd til at købe en studiebolig selv. Boligsiden.dk har netop undersøgt, hvor mange studieboliger, der er til salg. Der er tale om boliger til under 1 mio. kr.

Udbuddet af den type boliger er styrtdykket på fem år. I 2014 var der således 160 udbudte i København, nu er der blot 7. Det er et fald på hele 96 pct. Samme tendens ses i de øvrige store studiebyer - dog ikke helt så markant.

Priserne er simpelthen steget så meget i København, at de studerende ikke længere kan være med, mener kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk Birgit Daetz.

»I København har man oplevet et stort løft i priserne. Selv de mindste ejerlejligheder koster over 1 mio. kr., og der er rift om de billige boliger. De bliver solgt meget hurtigt,« siger Birgit Daetz.

Ved udgangen af juni var der kun 78 ejerlejligheder til salg i Danmark til under 1 mio. kr.