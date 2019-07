Sådan køber du et ekstra år på pension for 225 kr. om måneden

Pensionsalderen skal forberedes i god tid, men det er ikke sikkert, at en pensionsopsparing nødvendigvis er løsningen.

Lysten til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet stiger tilsyneladende i samme hastighed, som den officielle pensionsalder bliver sat op.

Flere undersøgelser fra pensionsselskaberne bekræfter den tendens.

Specielt de unge vil gå før tid, viser en ny undersøgelse fra Danica. Svaret er klart: 63 pct. af unge mellem 18 og 29 år vil gerne spare mere op, men kun 8 pct. gør det.

Dette misforhold kan godt blive et stort problem senere hen i livet, for jo senere man kommer i gang, desto dyrere bliver det at gå tidligere, viser beregninger fra Danica.

Går man i gang tidligt, kan man faktisk for blot 225 kr. om måneden købe sig til et ekstra pensionsår med samme levestandard som nu.

»Det er ikke lige meget, hvordan man vælger at øge sin opsparing. Grundlæggende kan man gøre det både i fri opsparing eller i direkte pensionsopsparing,« siger seniorøkonom i Danica, Mads Moberg Reumert.

Han har regnet på konsekvenserne af at ville gå et år før tid for udvalgte aldersgrupper.

25 år

I beregningerne er det taget højde for fradrag og skat.

Når man gør det, er det billigst at indbetale via pensionen. Det skyldes, at man kan fratrække indbetalingerne helt op i topskatten, hvis der er tale om ratepension eller livrente.

Afkastet beskattes også lempeligere med en skattesats på 15,3 pct. - den såkaldte PAL-skat.

Så meget skal du årligt spare op for at købe dig et års ekstra pension:

Løn Pension Frie midler 300.000 2.700 3.300 400.000 3.700 4.600 500.000 4.800 5.900 700.000 5.600 6.600

Det betyder, at man kun skal indbetale 2.700 kr. om året på en pension for at gå et år tidligere. Det er blot 225 kr. om måneden. Sparer man op i frie midler, skal man betale 3.300 kr. om året.

30 år

Kommer man først i gang som 30-årig, ser regnestykket heller ikke alt for skidt ud.

Sparer man op via pensionen, skal man kun op med 3.200 kr. om året. Det er ca. 260 kr. om måneden.

Så meget skal du årligt spare op for at købe dig et års ekstra pension:

Løn Pension Frie midler 300.000 3.200 3.800 400.000 4.400 5.300 500.000 5.700 6.800 700.000 6.600 7.600

At spare op via frie midler koster kun 600 kr. mere om året.

40 år

Venter man, til man har rundet de 40 år, begynder regningen at løbe op. Nu koster det ekstra år 4.700 kr. om året.

Så meget skal du årligt spare op for at købe dig et års ekstra pension:

Løn Pension Frie midler 300.000 4.700 5.400 400.000 6.500 7.600 500.000 8.600 9.700 700.000 9.800 10.900

Det er dyrere at spare op i frie midler, men det betyder ikke, at man automatisk skal vælge den opsparingsform fra, understreger Mads Moberg Reumert.

»Ved fri opsparing har man mere fleksibilitet i forhold til, hvornår man vil bruge opsparingen. Hertil kommer, at pensionsopsparing kan reducere folkepensionen, med mindre det er en aldersopsparing.«

50 år

Går man først i gang som 50-årig, begynder det for alvor at kunne mærkes i det månedlige budget - ikke mindst hvis man har en relativ høj løn. Tjener man 700.000 kr. om året, skal man nu spare 16.900 kr. op hvert år, inden man forlader arbejdsmarkedet.

Så meget skal du årligt spare op for at købe dig et års ekstra pension:

Løn Pension Frie midler 300.000 8.000 9.000 400.000 11.200 12.500 500.000 14.900 16.000 700.000 16.900 17.900

Det er 1.400 kr. om måneden. Men er man oppe i den lønningsklasse, giver opsparing via pension mere mening.

»En pensionsopsparing kan give en større gevinst, hvis man ved indbetalingerne får fradrag i topskatten, men kun skal betale bundskat af udbetalingerne,« siger Mads Moberg Reumert.

60+

Når man runder de 60 år, stiger regningen markant. Nu koster det ekstra år 19.200 kr., hvis man bruger pensionen og 22.600 kr., hvis det er opsparing i frie midler.

Så meget skal du årligt spare op for at købe dig et års ekstra pension:

Løn Pension Frie midler 300.000 19.200 22.600 400.000 28.300 31.500 500.000 38.900 40.400 700.000 44.200 45.200

Kilde: Danica

Så pensionsalderen skal planlægges i god tid, med mindre man har tænkt sig at gå tiden ud og vente på folkepensionen.

»I forhold til at få opfyldt vores drømme og forventninger til pensionistlivet handler det om, at vi i en tidlig alder træffer bevidste valg,« siger Mads Moberg Reumert.