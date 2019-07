Her er de sikre alternativer til en rente på 0 pct.

Danskernes store opsparing kan godt aktiveres fornuftigt uden den store risiko.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Virksomheder med store indlån betaler penge for at have dem stående i bankerne, mens langt de fleste private får en rente på 0 pct.

En rente på 0 er faktisk en god rente, selvom formuen ædes af inflationen. Men private med store indlån kan få langt mere ud af dem også uden at løbe nogen risiko.

Danskernes indlån er vokset til 934 mia. kr. Det er 201.000 kr. pr. dansker. I forhold til sidste år har hver dansker øget sin opsparing med 11.600 kr.

Det hører dog med, at 75 pct. af opsparingen er placeret hos de allermest velhavende danskere, og derfor vil mange ikke kunne genkende det relativt store beløb, understreger bolig- og forbrugerøkonom i Nykredit, Mira Lie Nielsen.

Man skal ikke skamme sig over at have penge stående i banken. Det har jo mange fordele. Mira Lie Nielsen, bolig- og forbrugerøkonom, Nykredit

Nykredit har netop justeret sine anbefalinger af, hvor mange penge man skal have sparet op. Rådet er at have halvanden måneds nettoløn stående samt det beløb, som man forventer at bruge indenfor de næste tre år på større ting.

»Man skal ikke skamme sig over at have penge stående i banken. Det har jo mange fordele. Kontanter er fint. Men der er grænser, og resten bør investeres, siger Mira Lie Nielsen.

Nykredit har følgende anbefalinger:

Er energimærket på huset nede i den tunge ende, kan det være en god ide af få fagfolk ud og give bud på hvordan man kan få et bedre energimærke . Det kan godt være det ikke er så spændende at bruge 15.000 kr. på at isolere loftet, men hvis det sparer dig for 1000 kr. om året i varmeregning, vil det give flere penge mellem hænderne i alle de resterende år man bor i huset. Og der er tale om penge, der vel at mærke bare forsvandt ud af kontoen automatisk.

Har man gæld, betaler man renter. Hvis man har mange penge stående på sin konto uden formål, bør man tjekke hvilken gæld har størst ÅOP og bruge nogle af kontopengene til at betale helt eller delvist af på den, hvis det er muligt. Det kan selvfølgelig være forbrugslån, billån eller andet i den dur.

»Selv et SU-lån kan det betale sig at kigge nærmere på, hvis ikke der er anden gæld. Renterne på SU-lån er relativt lave, men man betaler typisk lånet af over en lang periode, og derfor kan rentebetalingerne sagtens løbe op. 1 kr. i sparet rente er jo 1 kr. mere til dig selv,« siger Mira Lie Nielsen.