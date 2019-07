Lysten til at få lån med fast rente har aldrig været større.

De nye 1 pct. lån har udviklet sig til et historisk hit. 85 pct. af alle de lånetilbud, Danmarks største realkreditinstitut, Totalkredit, afgav i juni var således med fast rente.

Så stort et tal er ikke set siden indførslen af flekslån for over 20 år siden. Kurserne på både 1 pct. lånet med og uden afdrag har dykket en smule, men ligger nu stabilt højt.

Kursen på 1 pct. lånet med afdrag er i en kurs omkring 97,3, mens kursen på varianten uden afdrag ligger i kurs 96,1.

I realkreditinstitutterne forventer man en af Danmarkshistoriens største konverteringsbølger.

»85 pct. er et ret voldsomt tal, men overrasker mig ikke. De fastforrentede låns andel i lånetilbuddene er steget næsten non-stop over de seneste to år, og nu står vi i en historisk stor konverteringsbølge,« siger chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

Den gennemsnitlige andel af fastforrentede lån i lånetilbuddene var i 2018 på 60 pct., mens den i 2017 var på 53 pct.

»Faktisk vil det ikke komme bag på mig, hvis andelen af fastforrentede lån bliver en spids højere her i juli op til konverteringsfristen,« siger Jeppe Borre.

Udover den massive omlægningsaktivitet i øjeblikket er der flere faktorer, som får de fastforrentede låns popularitet i vejret. Renteforskellen mellem variabel og fast rente er skrumpet i løbet af 2019, og bidragssatserne er steget mest på variabelt forrentede lån.

Samtidig er der vedtaget flere stramninger, som samlet set presser boligejernes mod mere rentesikre lån.

Selvom der er mange argumenter for at vælge fast rente, og mange boligejere også vælger det, er det ikke ensbetydende med, at alle bør gøre det, understreger Jeppe Borre.

Variabelt forrentede lån har negative renter - selv F5. Accepterer man risikoen for rentestigning og kan man sove trygt om natten med det, kan der være penge at spare her og nu med kort rentebinding. Ydelsen er lavere og afdraget højere.

»Desuden er det ikke min forventning, at renterne kommer til at stige synderligt meget i den kommende periode, så variabel rente har udsigt til at være det billigste lån i de kommende år. Men der er ingen garantier. Virkeligheden kan og har ofte vist sig anderledes end renteprognoser,« siger Jeppe Borre.