Konverteringsbølgen nærmer sig rekord: »Der er stor fart på i øjeblikket«

Totalkredit venter fortsat, at den nuværende konverteringsbølge vil blive den største nogensinde.

Landets boligejere har haft travlt med at opsige lån i den forgangne uge, hvor der blev indfriet lån for ca. 22 mia. kr. I alt er der nu blevet indfriet lån for 109,6 mia. kr., og dermed har den nuværende konverteringsbølge fortsat kurs mod at blive den største nogensinde.

»Der er stor fart på konverteringsbølgen i øjeblikket, og man kan bestemt ikke sige, at der er gået sommerferiestemning i den. Boligejernes konverteringsaktivitet har allerede nu overhalet den fulde konverteringsbølge i april, og der er endnu halvanden uge tilbage. Det er ikke usandsynligt, at bølgen kan vokse sig op i nærheden af 180 mia. kr., som med længder vil være den største konverteringsbølge nogensinde,« skriver Jeppe Borre, chefanalytiker i Totalkredit, i en kommentar.

Den hidtil største omlægningsbølge var på ca. 125 mia. kr. tilbage i 1997, og da 2 pct.-lånet blev introduceret i 2005, blev der lagt lån om for lidt over 100 mia. kr.

Ved den forrige konverteringsrunde i april rundede omlægningerne også 100 mia. kr. Her var det især 1,5 pct.-lånet, som boligejerne skiftede til. Men siden foråret er renterne faldet, og derfor er det nu 1 pct.-lånet, der er i spil.

»En nedkonvertering taler især til boligejere med et fastforrentet lån med en rente på 2 pct. eller endnu højere,« skriver Jeppe Borre.

Ifølge chefanalytikeren vil en konvertering fra et lån med afdrag med rente på 2 pct. til 1 pct. resultere i et ydelsesfald på 160 kr. om måneden. I samme omgang vil afdraget stige med 510 kr. om måneden, og omkostningerne ved konverteringen vil være tjent hjem efter to år.

»Skal kurstabet også tjenes hjem, går der yderligere tre et halvt år,« skriver Jeppe Borre.

I dag har ca. 350.000 boligejere et lån med en rente på 2 pct., mens ca. 150.000 boligejere har et lån med en fast rente på 2,5 pct. eller over.