Boligejerne har trukket hestekræfter ud af dansk økonomi

De faldende renter er ikke blevet omsat til højere forbrug, og dermed er den danske økonomi ikke blevet boostet.

Den danske økonomi kunne have kørt på flere cylindre, hvis det ikke havde været for landets boligejere. Selvom boligejerne har fået flere penge mellem hænderne, som følge af de seneste års markante rentefald, har det ikke resulteret i, at forbruget er blevet sat op.

Pengene er i stedet gået til afdrag af realkreditgæld, viser tal fra Nationalbanken.

»Boligejerne har sparet rigtig mange penge på de faldende renter. Som økonom vil man sige, at de penge ville gå til forbrug, men de er blevet brugt til at afdrage. Det er med til at forklare, hvorfor de faldende renter ikke har fået privatforbruget til at stige, og hvorfor opsvinget i økonomien ikke har været større,« siger privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank.

En bankekspert er enig i den vurdering.

»Når ECB sænker renten, er det normalt med til at få gang i hjulene. Men vi har fået så mange bank i finanskrisen, at folk er blevet mere forsigtige,« siger Lars Krull, der er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Det er specielt jyder, der har udnyttet de faldende renter til at reducere gælden. I Sydjylland er andelen af boligejere, som betaler afdrag, steget fra 31 pct. i andet kvartal 2014 til 46 pct. i andet kvartal i år, viser Nationalbankens statistik.

»Man sænker renterne for at få folk til at bruge flere penge. Men det har også en grænse. Det er naturligt, at afdragene stiger – at man ikke bare kaster det hele ud i forbrug,« siger Lars Krull.

Boligejernes afdrag på realkreditgælden nåede i første halvår op på 18,6 mia. kr. Det er mere end 1 mia. kr. mere end i samme periode sidste år.

»Vi har i år været vidne til det højeste afdrag i de første seks måneder nogensinde på danskernes realkreditlån. Med disse tal forventer jeg helt klart, at 2019 som helhed kommer til at byde på en ny rekord på danskernes afdrag,« skriver Jeppe Borre, chefanalytiker i Totalkredit, i en kommentar.