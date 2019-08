Regeringens støttepartier vil sløjfe skattefordele ved forældrekøb

Skattefordelene ved forældrekøb skal fjernes, hvis det står til Radikale Venstre, der i stedet vil prioritere ungdomsboliger. SF og Enhedslisten bakker op om forslaget, mens boligministeren er gået i tænkeboks.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

De lukrative skatteregler ved et forældrekøb skal fjernes. Sådan lyder det i et nyt udspil fra Radikale Venstre, der vil kanalisere provenuet over i en fond, som skal gøre det billigere for kommuner at opføre 20.000 nye ungdomsboliger.

»Vi vil sørge for, at flest mulige får tag over hovedet. Og et stabilt tag over hovedet til en leje, som er til at betale,« siger Katrine Robsøe, fungerende politisk ordfører i Radikale Venstre.

Ifølge Det Radikale kan der spares 285 mio. kr. årligt på at skære i de skattefordele, som forældre har, når de køber ejerlejligheder til deres børn. Enhedslisten og SF har været på banen med lignende forslag tidligere og bakker op.

»Det er med til at skævvride boligmarkedet i de store byer, og alle er med til at betale for det via skattesystemet, så det er en omvendt Robin Hood,« siger Lisbeth Bech Poulsen, finans- og erhvervsordfører i SF.

Et indgreb mod forældrekøb kan få mærkbare konsekvenser for boligmarkedet, påpeger en boligøkonom og en ekspert.

»Ved at fjerne forældrenes skattefordele kommer der en lavere efterspørgsel efter forældrekøb, som vil give en priseffekt. I København kan det være et element til at fjerne de ekstreme prisstigninger. Det kan være et selvstændigt formål,« siger Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

Nordea Kredit er enig i, at priserne på ejerlejligheder vil falde, hvis skattefordelene ved forældrekøb elimineres.

»Der har været perioder, hvor forældrekøb har udgjort mere end 25 pct. af det samlede lejlighedssalg i storbyerne. Så det vil selvfølgelig få betydning for, hvordan markedet vil udvikle sig. Priserne vil falde, fordi det vil tage noget af efterspørgslen ud af markedet,« siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, som dog ikke kan sætte tal på prisfaldenes størrelse.

Den socialdemokratiske boligminister, Kaare Dybvad, vil ikke forholde sig til det konkrete forslag.

»Det bliver en af mine opgaver som boligminister at se på, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for at sikre opførelsen af flere studieboliger,« lyder det i en skriftlig kommentar fra ham.