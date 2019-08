Flotte kurser på superbillige boliglån

Boligejere ventes at tage godt imod nye lån.

To nye boliglån ligger i overraskende høj kurs.

Torsdag blev første dag med et 30-årigt 0,5 pct. lån med afdragsfrihed og et 20-årigt 0 pct. lån.

Kursen på det 30-årige 0,5 pct. lån er 95,8, mens det 20-årige lån ligger i 96,5.

»De to nye obligationer er startet på nogle flotte kursniveauer, også en lille smule højere, end vi havde forventet. Når en obligation er helt ny, kan vi nogle gange se, at den handles til lidt lavere kurser, end når der kommer mere likviditet i serien. Men det er ikke det mønster, vi ser her,« siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

Kurserne er dermed så høje, at de er attraktive for boligejerne og køberne, mener man i Nordea Kredit.

»Kurser omkring og over 96 betragter vi som tilfredsstillende kurser at optage et realkreditlån på. Boligejere, der ønsker et af de pågældende lån, kan derfor være godt tilfredse,« mener Lise Nytoft Bergmann.

De høje kurser skal forklares med flere forhold. For det første er de lange renter faldet yderligere, siden markedet lukkede onsdag, og for det andet kan den seneste konverteringsbølge spille en rolle.

»Der er rigtigt mange boligejere, der har omlagt deres lån, og derfor ved investorerne godt, at mange obligationer forsvinder ved den første kommende termin, dvs. den 1. oktober. Nogle af de penge kan investorerne have en interesse i at geninvestere i andre realkreditobligationer, og det kan øge efterspørgslen efter de nye serier,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Der er endnu ikke afgivet lånetilbud i de nye lån.