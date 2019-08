Skattestyrelsen har undersøgt 844 personer, der gennem digitale platforme har tjent penge på småjobs.

9 ud af 10 hushjælpere, der finder småjobs gennem digitale arbejdsplatforme, har rod i skattebetalingen. Det skriver DR på baggrund af en kontrol foretaget af Skattestyrelsen.

De digitale arbejdsplatforme er tjenester, der forbinder udbydere af småjobs og arbejdstagere på nettet.

Skattestyrelsens kontrol spænder over 844 personer fordelt på 5 arbejdsplatforme, og ifølge Skattestyrelsens underdirektør Camilla Hesselby, skyldes det primært uvidenhed, at hushjælperne ikke har betalt nok skat.

»Mange af de borgere, som har udført arbejde på platformene, mangler kendskab til skattereglerne på området og er ikke opmærksomme på, at de selv skal sørge for at indberette deres indtægter,« siger hun til DR.

Da Skat sidste år annoncerede kontrollen, var det blandt andet ydelser som børnepasning, rengøring og havearbejde, der skulle sættes under lup. Oprindeligt var det planen, at 10.000 personer skulle undersøges, men så mange havde ikke brugt de digitale platforme i perioden.

»De modtagne data viser, at godt 3.300 borgere har tilbudt ydelser gennem platformene i perioden. I de tilfælde, hvor betalingen er gået gennem platformen, har Skattestyrelsen modtaget oplysninger om betalingerne. Det gælder for cirka 1.700 af borgerne,« lyder det fra Skattestyrelsen.

Ud af de 1.700 borgere er 844 altså taget ud til den endelige kontrol.