Michael Burry tjente styrtende med penge under finanskrisen - nu har han udpeget en ny boble

Passiv forvaltning bygger på filosofien om, at alle investorer ikke kan være bedre end gennemsnittet og dermed slå markedet. I store træk betyder det, at en passivt forvaltet investeringsforening svarer til at købe et indeks - f.eks. C20 Cap. Investeringsforeningen køber dermed de aktier, der indgår i det indeks, som foreningen følger.

Der bliver med andre ord ikke foretaget noget aktivt valg med hensyn til, hvilke aktier der skal investeres i. Det betyder samtidig, at passivt forvaltede investeringsforeninger ikke er i stand til at slå det marked, som de følger. Investeringsforeningens afkast vil nemlig følge udviklingen i indekset.

Afkastet som investeringsforeningen henter, vil også være mindre end indekset, da omkostningerne til investeringsforeningen skal trækkes fra afkastet. En passiv investeringsforening vil typisk handle mindre end en aktivt forvaltet investeringsforening, og omkostningerne vil typisk også være lavere - bl.a. fordi det ikke kræver porteføljemanagere til at udvælge de enkelte aktier.

Omvendt er filosofien bag aktiv forvaltning er, at man har en forventning om, at man er bedre end gennemsnittet og dermed er i stand til at slå markedet ved at investere i de rigtige selskaber. At en investeringsforening er aktiv forvaltet betyder dermed, at man foretager bevidste investeringer og ikke køber aktier, der svarer til det marked, man investerer i.

Det betyder, at investeringsforeningen har en over- eller undervægt af bestemte aktier, og da investeringerne dermed ikke følger markedet, er der en mulighed for, at investeringsforeningen kan slå markedet. Aktierne, som investeringsforeningen køber, bliver udvalgt på baggrund af forskellige former for analyser, informationer og forventninger om de enkelte selskaber.

Hvis en aktie ikke udvikler sig som forventet, kan investeringsforeningen sælge ud og købe op i et andet selskab. Det gør samtidig, at en aktiv forvaltet investeringsforening handler mere end en passivt forvaltet investeringsforening. En aktiv forvaltet investeringsforening er som regel forbundet med større omkostninger end en passivt forvaltet investeringsforening, da der er ansat porteføljemanagere til at udvælge aktier.