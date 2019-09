Der er både biograf, basketballbane og helikopterlandingsplads om bord.

Medstifter af Microsoft, Paul Allen, døde af kræft sidste år.

Nu er hans luksusyacht blevet sat til salg - til den nette sum af 295 millioner euro, altså lidt over 2,2 milliarder kroner.

Det skriver Forbes.

Yachten med navnet Octopus måler lidt over 120 meter, og der er alt, hvad du kan forestille dig om bord.

Der er plads til 26 gæster i 13 værelser (og plads til 63 medarbejdere i 30 værelser), og der er både en bar, en jacuzzi og en pool ombord på de øverste dæk.

Yachten har to elevatorer - hvor den ene er beregnet til ejerens private brug.

Der er desuden både spa, bibliotek, biograf, fitnesscenter og en basketballbane for bare at nævne et udpluk.

Ud over syv både, to redningsbåde, en lille ubåd og flere jetski, er der også plads til en SUV og to helikoptere om bord, ligesom der også er en helikopterlandingsplads.

Båden kan ses hos ejendomsmægleren her.

Paul Gardner Allen grundlage sammen med Bill Gates Microsoft Corporation i 1975, og han forlod firmaet i 1983.

I løbet af de næste årtier forvandlede han sin andel til en formue på 26 milliarder dollars (ca. 175 mia. kr.) ifølge Bloomberg.