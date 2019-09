Langt flere privatkunder vil blive ramt af negative renter på deres bankindlån i de kommende måneder, vurderer professor. Bevægelsen kan tage fart, hvis Den Europæiske Centralbank som ventet sætter sine renter yderligere ned i dag.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Lene Andersen, f. 1964, skriver om privatøkonomi og investering for Finans. Hun er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har skrevet om alle facetter af den finansielle sektor i over 20 år. Hun har for nylig taget HD1 på CBS. Efter et kort stop i Danske Banks informationsafdeling arbejdede hun 14 år på Dagbladet Børsen, før hun skiftede til Morgenavisen Jyllands-Posten i 2003. Lene har en fjern fortid i en væddeløbsstald og mener stadig at kunne spotte vinderne. Fodbold ser hun helst live på Alten Försterei hos FC Union Berlin.

Bo Nielsen, født 1972, er økonomiredaktør på Finans. Han er cand. polit. fra Københavns Universitet og har en Master i erhvervsjournalistik fra Northwestern University i Chicago. Før sin tid på Finans, arbejdede han for Bloomberg News, heraf to år i hovedkontoret i New York. Inden journalistkarrieren arbejdede Bo bl.a. som økonom indenfor strategi, virksomhedsopkøb og forretningsudvikling hos A.P. Møller-Mærsk. Han var før i tiden en adrenalinjunkie og var opslugt af maratonløb, boksning, matchracing og ekstremski. I dag nøjes han med at tage korte løbeture i medvind og går en tur på golfbanen i ny og næ. Han elsker at rejse, bruge tid med sine to børn og at nørde den med økonomiske tidsskrifter.

Privatkunder med indeståender i banken på omkring 1 mio. kr. eller derover skal belave sig på at betale negative renter i banken fremover.

Det vurderer Jesper Rangvid, professor i finansiering på Copenhagen Business School, der dog ikke tør spå præcis, hvor lavt det ender.

En række kilder i finanssektoren, som ikke vil tale til citat, forventer, at grænsen ryger helt ned omkring 750.000 kr., såfremt Den Europæiske Centralbank, ECB, torsdag eftermiddag på sit rentemøde sender renterne yderligere ned.

»Jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at nu har man taget hul på bylden, og så vil vi efterhånden se flere privatkunder blive omfattet,« vurderer Jesper Rangvid.

I sidste måned indførte Jyske Bank negative renter for privatkunder med mindst 7,5 mio. kr. i indestående. Kort efter fulgte Sydbank trop med en lignende ordning.

En analyse fra Danmarks Statistik viser dog, at selvom tiltagene rulles ud i alle pengeinstitutter, ville det ved udgangen af 2017 blot dække mellem 4-5 pct. af privatkundernes indestående.

Bankerne er under pres for at tjene penge på deres indlån, som de selv ofte får forrentet med en negativ rente på finansmarkederne.

ECB ventes ifølge Nordea og Danske Bank torsdag eftermiddag at sætte sin toneangivende rente ned fra det nuværende minus 0,4 pct. til omtrent minus 0,6 pct., og Nationalbanken må sandsynligvis følge trop for at holde kronen i sit spænd mod euroen.

I den forgangne uge gjorde Nationalbanken det klart, at bankerne ikke som ønsket får mulighed for at sætte en større del af indlånsoverskuddet i Nationalbanken til 0 pct. i rente frem for til negativ rente som nu.

Nationalbankdirektør Lars Rohde pointerede, at skønt bankerne i 2018 tabte 1 mia. kr. på de negative renter, var den samlede indtjening i sektoren over 40 mia. kr.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvorvidt grænsen flytter sig. Karen Frøsig, ordførende direktør i Sydbank

Jesper Rangvid konstaterer, at ved en indlånsgrænse på omkring 1 mio. kr. går de almindelige privatkunder fortsat fri, samtidig med at banken får betaling for op mod 30 pct. af de privates indestående.

»Bankerne har tab på dette, så det giver mening at sende noget af regningen videre,« konstaterer Jesper Rangvid.

Sydbanks ordførende direktør Karen Frøsig fortæller, at kunderne har taget de negative renter på indestående over 7,5 mio. kr. med ro. Mange er erhvervskunder, der i forvejen er vant til negative renter.

»Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvorvidt grænsen flytter sig. Det afhænger helt af markedet og rentens udvikling. Men i Sydbank ser vi ikke, at det skulle komme til at ramme småsparere generelt. Risikoen for at det vil have negative samfundsmæssige konsekvenser er simpelthen for stor – og det er bestemt ikke i bankernes interesse,« siger Karen Frøsig.