Se listen: Disse danskere har den højeste månedsløn

Finans fakta: Danskernes gennemsnitlige månedsløn varierer voldsomt.

Mere end 100.000 kr. Det er, hvad der skal til for at indtage placeringen som den faggruppe i Danmark med den højeste månedsløn. Det viser den såkaldte lønstrukturopgørelse for 2018 fra Danmarks Statistik.

Førstepladsen på listen indtager af topcheferne. De har en gennemsnitlig månedsløn på 104.026 kr.

Lige i hælene følger piloter, der i gennemsnit får 103.486 kr. om måneden.

For begge faggrupper tog månedslønnen et hop på mere end 1.700 kr. i forhold til 2017.

»I langt de fleste brancher steg lønningerne fra 2017 til 2018. Det er altså størstedelen af danskerne i job, der oplever at få flere penge mellem hænderne, og med en forholdsvis lav inflation rækker pengene også længere,« skriver Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, i en kommentar til tallene.

Faggrupper med den højeste løn:

Øverste virksomhedsledelse: 104.027 kr. Flypilotarbejde: 103.486 kr. Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding: 98.976 kr. Øverste ledelse i offentlige virksomheder: 95.543 kr. Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pension- og forsikringsområdet: 89.645 kr. Speciallægearbejde: 88.999 kr. Ledelse af kommerciel forskning og udvikling: 83.171 kr. Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder: 81.643 kr. Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området: 78.868 kr. Ledelse af reklame og PR: 78.795 kr. Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi: 78.736 kr. Dommerarbejde: 78.035 kr. Ledelse inden for økonomifunktioner: 77.781 kr. Øverste ledelse i lovgivende myndigheder: 77.304 kr. Ledelse af salg og marketing: 74.226 kr. Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet: 71.419 kr. Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag: 71.195 kr. Ledelse inden for HR-funktioner: 71.130 kr. Øverste ledelse i interesseorganisationer: 69.517 kr. Almindeligt lægearbejde: 68.921 kr.

Tallene fra Danmarks Statistik tager ikke højde for deltid. Der bliver taget udgangspunkt i en timeløn, som så bliver ganget op, så den svarer til en månedsløn for en arbejdsuge på 37 timer inklusive pension, men eksklusive fravær og overarbejde.

I den anden ende af skalaen over lønstørrelsen finder man arbejde med havfiskeri, der i 2018 havde en gennemsnitlig månedsløn på 10.889 kr. Dermed er der et stort spring om til den næstlaveste kategori, som er kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening. Her lå den gennemsnitlige månedsløn i 2018 på 21.319 kr.

Faggrupper med den laveste løn: