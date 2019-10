Boligejere glemmer særligt fradrag

Under halvdelen husker at indberette det særlige gebyr, vurderer en økonomisk rådgiver.

Tusindvis af danske boligejere snyder potentielt sig selv for et særligt fradrag, fordi de ikke er opmærksomme på, at de selv skal indberette det. Det skriver Berlingske.

Alene i år har 85.000 boligejere konverteret deres realkreditlån, men hvad en hel del glemmer - eller ikke ved - er, at de i forbindelse med låneomlægningen betaler garantiprovision, som kan kan trække fra i skat.

»Når man omlægger et realkreditlån, kan man først få det udbetalt, når der ligger et tinglyst pantebrev. I praksis vil man gerne have det udbetalt før for at få indfriet det gamle lån. Derfor stiller banken en garanti over for realkreditselskabet – og den garanti er der nogen banker, der tager en betaling for,« siger Hans Peter Christensen, økonomisk rådgiver og direktør i Uvildige.dk, til Berlingske.

Garantiprovision betales ikke kun ved låneomlægninger. Det kan også være i forbindelse med boligkøb eller en byggesag, og det kan løbe op i mange tusinde kroner.

Boligejeren skal selv indberette det til Skattestyrelsen. Hvor meget man har betalt i garantiprovision fremgår typisk af den beregning, man modtager fra banken i forbindelse med f.eks. en låneomlægning, skriver Berlingske.

Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionsfirmaet BDO, gætter på, at mindre end halvdelen husker at få det indberettet.

De lave boligrenter betyder, at mange tusinde danskere i de kommende måneder forventes at omlægge deres boliglån.