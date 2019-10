Slut med rekordlave renter på flekslån

lkke alle flekslån har negativ rente længere.

Flekslånene rammes nu også af den seneste tids rentestigninger.

Renterne på flekslån har længe været negative helt op til 10 år. Men det er slut nu. Mandag kom både F9-og F10-renten tilbage i positivt terræn.

Rentestigningerne er også markante på F5-lånet, der i øjeblikket har en rente på -0,28 pct. Det er stykke fra bundrekorden på -0,60 pct. i august.

Man må sige, at der er sket en hel del med fleksrenterne siden bunden i august. Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom, Realkredit Danmark

Boligejere får altså stadig penge retur for de mest brugte flekslån. Men vi er tæt på 0 igen Hvis man vil have et F1-lån i Realkredit Danmark her og nu, er renten -0,10. Men den gælder kun fem måneder, så skal den refinansieres.

Det er derfor en langt bedre idé at vælge et F2-lån. Her er renten -0,40 pct.

Men der skal ikke meget til, før der igen skal betales for et F1-lån. Det skyldes kursskæringen, som findes i alle realkreditinstitutter. I Realkredit Danmark er den 0,25 point.

F1-lånet er ekstremt følsomt for kursskæring, fordi det refinansieres hvert år. F3- og F5-lån påvirkes derfor langt mindre.

Selvom renterne stadig er negative, er udviklingen alligevel bemærkelsesværdig, mener cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

»Man må sige, at der er sket en hel del med fleksrenterne siden bunden i august,« konstaterer han.

Hovedårsagen til, at fleksrenterne skubbes opad igen er den finansielle uro i forbindelse med handelskrigen samt brexit.

Dertil kommer, at de 10-årige statsrenter i USA, Tyskland og Danmark er steget med ca. 0,15 pct.-point siden starten af oktober.