Din licens falder markant næste år

Medielicensen bliver udfaset for danske husstande frem mod 2022. Nu er der kommet tal for prisen på licensen i 2020.

I 2020 bliver medielicensen igen billigere for danskerne.

Kulturministeriet har foreslået Folketingets finansudvalg at lade danske husstandes licens falde fra 1.927 kr. til 1.353 kr. i årlig betaling.

Det fremgår af et aktstykke, som onsdag blev offentliggjort.

Prisen på licensen i kr. de seneste år:

2018 2.527 2019 1.927 2020 1.353

Hvis Folketingets finansudvalg godkender forslaget, vil licensen i 2020 dermed blive 30 pct. billigere, end den har været i år. Til sammenligning blev licensen 24 pct. billigere fra 2018 til 2019.

Tilbage i 2018 blev den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti enige om at udfase licensen frem mod 2022, hvor den skal være afskaffet. I stedet skal pengene opkræves via et dyk i det såkaldte personfradrag.

Det blev desuden aftalt at beskære DR med 20 pct. frem mod 2023.

Finansieringen af DR, TV2's regionale kanaler og andre områder, som i dag er finansieret af medielicensen, skal i stedet gradvist betales via finansloven.

Samlet foreslår Kulturministeriet at bruge knap 5 mia. kr. af de offentlige midler på medieformål i 2020. Heraf er fordelingen mellem finanslovsmidler og medielicens næsten ligelig.