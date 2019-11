Rentestigning har ikke skræmt: Boligejere i kø for at lægge lån om

Det er en myte, at man skal skynde sig at lægge lån om så tæt på opsigelsesfristen som muligt.

»Der har været tryk på kedlerne.«

Sådan lyder det fra cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Borre efter en hektisk fredag. Dagen var sidste frist for dem, der ville opsige deres boliglån til ordinær opsigelsesfrist.

Den seneste opsigelsesfrist var for tre måneder siden, og den udløste en historisk stor konverteringsbølge. Ialt blev der lagt lån om for 185 mia. kr.

Dengang lå de to 30-årige 0,5 pct.-lån i topkurser. Det gør de ikke længere. Kursen på 0,5 pct.-lånet med afdrag er 95. Kursen på lånet med 10 års afdragsfrihed er 94.

En gammel tommelfingerregel i realkreditsektoren siger, at man først skal vælge et boliglån, når kursen har rundet 95.

På grund af den rekordlave rente er den tommelfingerregel ikke så relevant længere, mener blandt andre afdelingsdirektør i Jyske Realkredit Mikkel Høegh.

For selv om den effektive rente vil stige på grund af kurstabet, vil den stadig være rekordlav i historisk sammenhæng.

Til gengæld er kurserne på begge 1 pct. lån i flotte. 1 pct. lånet med afdrag ligger i en kurs over 99, og den afdragsfrie variant omkring kurs 98.

Ifølge Jeppe Borre kommer denne bølge til at ligge tæt på sommerrekorden. Det kan dog først gøres op mandag.

»Interessen har været stor, så der har kort og godt været megagang i den. Andet ville også have været underligt med en historisk stor konverteringsbølge under opsejling,« siger han.

Den seneste måneds rentestigning har dog sænket tempoet lidt.

»Tidligere havde vi en forventning til det samlede konverteringsomfang på mere end 200 mia. kr. Men som en naturlig konsekvens af, at vi går fra 0,5 til 1 pct. i rente, daler konverteringsomfanget en anelse,« siger han.

Det er lidt af en myte, at man skal nå at lægge lån om inden opsigelsesfristen. Man kan altid omlægge et lån med fast rente, men jo længere man er fra opsigelsesfristen, desto højere differencerente skal man betale.

Men det behøver heller ikke være et problem, for obligationskurserne plejer at stige - nogle gange ganske markant lige efter en opsigelsesfrist. Det skyldes, at der er så stort pres på udstedelserne inden, at det presser kurserne nedad.

Derfor kan de højere kurser lige efter en opsigelse kompensere for differencerenterne. Disse renter er fradragsberettigede. Det betyder, at man reelt kun skal betale to tredjedele af renterne efter skat.