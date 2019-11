Det er slut med store rabatter på huskøbet

Et faldende udbud af boliger er godt nyt for sælgerne.

At sætte sig tilbage i lænestolen og bare vente på, at drømmehuset bliver sat ned i pris, dur ikke længere.

På 10 år er de rabatter, man kan få på et parcel- eller rækkehus, næsten halveret. I 2009 kunne man regne med at få et nedslag på 158.000 kr. for et gennemsnitshus. I dag kan man kun forvente at få prisen ned med knap 83.000 kr.

Samtidig er udbuddet af parcelhuse faldet markant. I forhold til 2011, hvor udbuddet toppede, er der nu 10.000 færre huse at vælge imellem. Det betyder, at der i dag er ca. 36.000 boliger til salg.

»Der har længe været talt om fremgang på markedet for villaer og rækkehuse. Nu kan vi se, at det afspejler sig i udbuddet,« siger Kasper Fredløv Sonberg, der er boligøkonom på Boligsiden.dk.

Boligsiden registrerer samtlige salg, der er foregået hos landets ejendomsmæglere, og bag tallene gemmer der sig endnu en god nyhed.

»Der er kommet rigtig mange nye boliger på markedet, men der er altså solgt endnu flere,« konstaterer han.

Udbuddet falder På et år er udbuddet af villaer og rækkehuse på landsplan steget med 0,4 pct., mens udbuddet i den seneste måned er faldet med 0,7 pct.

Antallet af ejerlejligheder til salg er på landsplan er steget med 3,2 pct. på et år. I forhold til den seneste måned er der sket et fald på 3,5 pct.

Udbuddet af ejerlejligheder er faldet med 19 pct. fra 2011 til nu.

Udbuddet af sommerhuse er faldet 11,5 pct. på et år. I den seneste måned er der sket et fald på 4,2 pct.

De mange handler og det faldende udbud er hovedårsagen til, at sælgerne ikke længere behøver give så store afslag.

»Andelen af hushandler, der ender med et nedslag i prisen, er rekordlav. Det gælder kun 74,9 pct. af alle hushandler, og samtidig er størrelsen af det nedslag, som nogle købere får forhandlet sig frem til, også rekordlavt, « siger Kasper Fredløv Sonberg.

Det gennemsnitlige nedslag i prisen for villaer var i tredje kvartal 2019 på 82.990 kr. og det er det laveste niveau siden 2009. Samtidig er det også netop konstateret, at der indtil videre i 2019 er handlet huse for over 90 mia. kr. Det er det højeste tal i 10 år.

Ifølge tal fra Finans Danmark er udbudspriserne steget mærkbart på blot et år. Priserne på parcelhuse er 2,4 pct. højere og på ejerlejligheder 1,7 pct.

Huse har i gennemsnit stået til salg i 244 dage, og det er seks dage mindre end for et år siden. Ejerlejligheder stod i gennemsnit til salg i 170 dage.. Det er til gengæld 19 dage længere end sidste år.

Det betyder dog ikke, at markedet for ejerlejligheder er under et særligt pres, understreger viceadministrerende direktør i Finans Danmark, Ane Arnth Jensen.

»I modsætning til huse annonceres ejerlejlighederne lidt længere til salg end for et år siden, men der er fortsat gang i handlen,« siger hun.

Udviklingen skal ses i lyset af, at der gennem en periode har været godt gang i ejerlejlighedsmarkedet, og priserne har nået et forholdsvist højt niveau. Samtidig har frygten for implementering af ny lovgivning også kunne lægge en dæmper på købelysten.

»Det nye boligskattesystem giver måske også noget usikkerhed. Det kan have dæmpet efterspørgslen lidt,« mener Ane Arnth Jensen.