Torsdag den 21. november ligger forskudsopgørelsen klar på skattemyndighedernes hjemmeside. Gå den grundigt igennem, lyder rådet fra revisionshuset Pwc.

Har du fået mere i løn, købt eller solgt bolig eller måske lagt dit boliglån om? Så er det en god idé at tjekke forskudsopgørelsen for 2020, når den bliver tilgængelig på skattemyndighedernes hjemmeside den 21. november.

Hvis du ikke får tjekket den, kan det nemlig ende med et skattesmæk, lyder det fra revisionshuset Pwc, som i en pressemeddelelse kommer med 10 råd til forskudsopgørelsen.

»De fleste indberetninger til Skat er i dag automatiseret, men det er alligevel en god ide at tjekke, om forskudsopgørelsen er korrekt, hvis du vil undgå at betale restskat for 2020. Skat bruger nemlig de oplysninger, som du giver via din forskudsopgørelse, til at beregne din trækprocent og dit månedsfradrag,« udtaler Per Ørtoft Jensen, partner og skatteekspert i Pwc, i pressemeddelelsen.

Revisionshuset peger på, at det især er danskere, der med en lønstigning bliver sendt op over grænsen for topskat, der skal huske at ændre forskudsopgørelsen.

»Når man kommer op over topskattegrænsen på ca. 578.300 kr. om året i 2020 eller ca. 48.200 kr. pr. måned før fradrag af ATP og 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag, vil skatteprocenten stige, da man skal betale yderligere 15 pct. i skat af indkomsten over denne grænse. Hvis ikke man får ændret dette i forskudsopgørelsen, kan ens trækprocent blive for lav, og så risikerer man at få et skattesmæk, når året er gået,« lyder det fra Per Ørtoft Jensen.

Samtidig har de mange danskere, som har benyttet de ekstremt lave rentesatser til at omlægge lån, grund til at tjekke deres forskudsopgørelse.

»De danskere, der har valgt at omlægge lån til en anden rentesats eller taget tillægslån, og som måske i den forbindelse har fået en anden bidragssats på hele lånet, skal være opmærksomme på at indberette dette. Andre har måske købt fast ejendom for første gang og dermed fået renteudgifter, som de ikke har haft tidligere. Og det betyder, at man skal tjekke, om de fradrag, der er forskudsregistreret, også er de fradrag, der gælder fremadrettet,« siger Per Ørtoft Jensen

De 10 råd fra Pwc lyder: