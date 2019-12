Landets boligejere har sikret sig selv lavere bidragssatser ved at lægge deres lån om.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Boligejernes større fokus på at afdrage på deres realkreditlån og låse renten fast i en længere periode har sikret dem store millionbesparelser.

Ændringen i låneadfærd betyder, at boligejerne sparer 575 mio. kr. i årlige bidragsbetalinger i forhold til oktober 2016, da priserne toppede. Det viser tal fra Danske Banks realkreditselskab, Realkredit Danmark.

»Den faldende bidragssats drives særligt af, at boligejerne søger væk fra lån med kort variabel rente og afdragsfrihed,« siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Udover at boligejere sikrer sig selv lavere priser ved at vælge billigere lånetyper, har årets historisk store konverteringsbølger også udløst besparelser.

Året har budt på de to største konverteringsbølger nogensinde, hvor lån for 370 mia. kr. er blevet omlagt. I den forbindelse har mange fået vurderet deres bolig på ny. Det har givet faldende bidragssatser.

»Belåningsgraden falder typisk i forbindelse med en låneomlægning, fordi boligpriserne i mange områder har været stigende gennem en årrække. Det trækker i retning af en lavere bidragssats efter en ren låneomlægning,« forklarer Christian Hilligsøe Heinig.

Den gennemsnitlige bidragsbetaling er faldet siden efteråret 2016, men faldet er taget til i styrke. Således er mere end halvdelen af den samlede besparelse kommet i hus i år.

Den kommende tid vil byde på en yderligere reduktion af den gennemsnitlige bidragsbetaling, vurderer Realkredit Danmark, fordi den ændrede låneadfærd fortsat vil veksle de relativt dyrere flexlån og afdragsfrie lån med andre og billigere lånevarianter.

Konkurrenten Totalkredit bekræfter udviklingen.

»Vores kunders gennemsnitlige bidragsbetaling er nu den laveste i fem år. Vi ser en markant flytning fra variable til fastforrentede lån. Det er godt for de danske boligejere, som får en lav fast rente, og det er godt for samfundet, fordi det giver stabilitet. Men det betyder, at vores bidragsindtægter falder,« siger Camilla Holm, adm. direktør i Totalkredit.

Flere prisstigninger fik den gennemsnitlige bidragssats, som boligejere betaler, til at toppe i efteråret 2016. Den var på det tidspunkt 0,895 pct. Siden er den faldet med 0,038 pct. Med et samlet realkreditudlån til privatkunder på 1.510 mia. kr. betyder faldet, at boligejere betaler 575 mio. kr. mindre i bidragssats nu, end de ville have gjort, hvis ikke de havde ændret adfærd.

Mens den gennemsnitlige bidragssats er faldet siden sidst i 2016, har et stigende udlån betydet, at den samlede bidragsbetaling fortsatte med at stige indtil sidste år. Det viser tal fra Finanstilsynet, som også omfatter erhvervskunder.