Afkastet i de kommende 10 år bliver væsentligt lavere, end det har været i de foregående 10 år, lyder det fra kapitalforvalteren Schroders.

Medvinden på finansmarkederne de seneste 10 år vil blive afløst af modvind, turbulens og et lavere afkast i de kommende 10 år. Sådan lyder det fra den store kapitalforvalter Schroders, da denne holdt konference i London i sidste uge.

»De seneste 10 år har været forrygende, men når vi ser på, hvad vi forventer i de kommende 10 år, er det meget, meget mindre,« sagde Charles Prideaux, global head of investment i Schroders.

Amerikanske aktier har de seneste 10 år givet et afkast på 14,7 pct. om året, viser en opgørelse fra kapitalforvalteren. Fremadrettet vil dette afkast blive mere end halveret til 6 pct. om året, lyder forventningen. Den samme udvikling venter Schroders i eurozonen, Storbritannien og Japan.

Det eneste lyspunkt er emerging markets, hvor det årlige afkast på aktiemarkedet de seneste 10 år har været på 8,2 pct. Det vil stige til 9 pct., forventer man i Schroders.

»For statsobligationer ser det endnu mere dramatisk ud. Ingen kan blive begejstret for udsigterne her,« sagde Charles Prideaux.

For statsobligationer i eurozonen regner man i Schroders med, at det årlige afkast i de kommende 10 år vil lyde på 0,2 pct. Til sammenligning har afkastet på statsobligationer i eurozonen ligget på 5,8 pct. om året de seneste 10 år.

Det samme magre afkast vil gå igen i USA, Storbritannien og Japan, lyder forventningen. I emerging markets vil afkastet på statsobligationer også være lavere end tidligere, men her vil det årlige afkast fortsat ligge over 5 pct.

»Det ville være okay, hvis det ikke for det faktum, at vores kunder regner med, at de seneste 10 års udvikling vil fortsætte,«

En ny undersøgelse fra Schroders blandt flere end 25.000 investorer fra 32 lande viser således, at de for de kommende fem år venter et årligt afkast på 10,7 pct.

»Vi er nødt til at arbejde hårdt for at møde den forventning,« sagde Charles Prideaux.