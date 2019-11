Danskerne kan se frem til faldende satser for kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse i 2020, oplyser Skattestyrelsen.

De danske pendlere kan se frem til et lavere kørselsfradrag, når transporten til arbejdspladsen skal trækkes fra på årsopgørelsen

Det oplyser Skattestyrelsen, efter Skatterådet tirsdag har fastsat næste års satser for kørselsfradrag og den skattefri befordringsgodtgørelse.

»Satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse kommer til at falde en smule næste år. Det skyldes, at benzinpriserne forventes at blive lavere i 2020, og at bilerne fortsat kører længere på literen. Hertil kommer et fald i udgifterne til bilforsikringer,« siger Hanne Søgaard Hansen, formand for Skatterådet.

Satserne på bliver hvert efterår taget op til vurdering af Skatterådet, som beregner det kommende års satser ud fra bl.a. benzinpriser og øvrige omkostninger ved at eje en bil.

I 2020 vil satsen de første 25 - 120 km. være på 1,96 kr. per km., mens satsen for kørsel over 120 km. lander på 0,98 kr. per km.

Til sammenligninge var satserne på henholdsvis 1,98 kr. og 0,99 kr. i år.

Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km 2019 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km 2020 1,96 kr. pr. km 0,98 kr. pr. km

Også satserne på den skatterfri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil får et nøk ned, oplyser Skattestyrelsen.

Her falder satserne for de første 20.000 km. fra 3,56 kr. til 3,52 kr., mens satserne for kørsel over 20.000 km. falder fra 1,98 kr. til 1,96 kr.