Danskerne er på vild flugt fra negative renter

Bank Norwegian drukner i indskud fra danske kunder. Derfor bliver indlånsrenten nu mere end halveret.

Danskerne sender milliarder over i forbrugsbanker på vild flugt fra negative renter. Norwegian har hidtil givet markedets bedste indlånsrente på 0,7 pct. uden binding, men nu tager banken konsekvensen og mere end halverer renten fra årsskiftet.

»Vores danske kunder har sat stor pris på vores opsparingskonto, som er uden binding og med god rente. Efter at flere danske banker har sænket deres rente til 0 procent, og nogle banker til og med har indført negative renter, er vores indlånsvækst blevet så høj, at vi i disse dage har set os nødsaget til at reducere indlånsrenten til 0,30 pct. med virkning fra 1. januar næste år,« fortæller Kai-Morten Terning, leder af kommunikationsafdelingen i Norwegian Bank.

Ved udgangen af 2018 havde banken et dansk indlån på lige knap 3 mia. kr., men det er på årets første tre kvataler vokset 53 pct. til 4,5 mia. kr.

»Væksten er fortsat ind i 4. kvartal,« siger Kai-Morten Terning.

Ifølge bankportalen Mybanker giver Basisbank fortsat 0,7 pct. i rente til penge, der bindes i et år, mens Bank Santander giver 0,4 pct. til indskud uden binding.

Mybankers adm. direktør Marlene Nørgaard siger, at Mybanker mærker stor interesse for at flytte opsparing over i de såkaldte forbrugsbanker, efter at stadig flere banker har varslet – eller rumler med - indførelse af negative renter.

»Der er stadig mulighed for at få en pæn rente på sit indlån på 0,6-0,7 pct. Vi venter, at mange danskere fremover i langt højere grad end før vil have flere banker. Og lige nu giver det ikke problemer med ens hovedbank, for de vil helst slippe for indskud,« siger Marlene Nørgaard.

Indlån i EU- eller EØS-banker som Bank Santander og Bank Norwegian dækkes af indskydergarantiordningen op til 100.000 euro - svarende til knap 750.000 kr.