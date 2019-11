Alle de mest populære flekslån får igen negativ rente.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Flere og flere danske boligejere får negativ rente på deres realkreditlån. Regningen sendes til obligationskøberne. Men selv om de dermed betaler penge tilbage til boligejerne, står de i kø for at købe danske fleksobligationer.

Interessen blandt investorerne var i hvert fald rekordstor ved Realkredit Danmarks og Nordea Kredits netop overståede auktion over fleksobligationerne.

Normen ved auktionerne er, at der kommer op til 3 bud på hver obligation, der sælges. Det kalder man ”bid-to-cover.”

Men denne gang har interessen været usædvanlig stor.

Nordea Kredit har således oplevet, at der kom lidt over seks budfor hver obligation, der blev sat til salg. I de obligationsserier, hvor buddene har været lavest, var der fem bud forhver obligation.

»Man kan undre sig over, at investorerne er så interesserede i at købe obligationer med negativ rente, og som dermed med sikkerhed vil give dem et tab, hvis de beholder dem til udløb,« siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Invest.

Også i Realkredit Danmark har man noteret sig, at interessen har været usædvanlig stor fra investorerne.

Her var der bid-to-cover på 4,33 på F1-obligationerne. Der var således bud for 17,1 mia. kr., og der skulle kun sælges F1-obligationer for 3,95 mia. kr.

Obligationerne bliver betragtet som meget sikre, og det kvitterer investorerne for. Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom, Nordea Kredit

På både F3- og F5- obligationerne var der seks gange flere bud, end der var behov for.

»Den store investorinteresse understreger, at de danske realkreditobligationer er eftertragtede papirer blandt både danske og udenlandske investorer. Obligationerne bliver betragtet som meget sikre, og det kvitterer investorerne for, ved at byde både højt og hyppigt,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Alle de mest brugte flekslån fik negative renter på auktionen. F1-renten bliver -0,25 pct. i Realkredit Danmark og -0,14 pct. i Nordea Kredit. F3-renten ligger omkring -0,30 pct. og F5-renten omkring -0,15 pct. i de to realkreditinstitutter.