I disse kommuner har flest danskere millioner af kroner stående i banken

I fem af landets kommuner har flere end 1.000 personer 2 mio. kr. eller mere stående i banken.

Danskernes formuer på bankbøgerne er vokset til rekordniveauer, og særligt i fem kommuner har borgernes opsparing i banken været med til at trække det samlede tal op på mere end 900 mia. kr.

Det viser et specialudtræk, som Danmarks Statistik har lavet for Finans.

I København, Gentofte, Aarhus, Rudersdal og Frederiksberg Kommune bor der nemlig flest danskere, som har 2 mio. kr. eller mere stående i banken, viser specialudtrækket, der er baseret på tal fra udgangen af 2017.

»De seneste har vi set en støt stigning i danskernes indestående på bankkonti. Det skal blandt andet ses i lyset af, at det er blevet et forholdsvist attraktivt sted at placere sine penge. Tidligere havde man måske haft en del stående i risikofri obligationer, men i takt med, at renten på dem er blevet negativ, giver det god økonomisk mening at sætte dem på en bankkonto,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Listen over, hvor der bor flest personer med store indeståender i landets banker, bliver toppet af Københavns Kommune, hvor 2.857 danskere har 2 mio. kr. eller mere stående på en eller flere konti i banken.

Andenpladsen bliver indtaget af Gentofte med 1.655, og i Aarhus Kommune ligger tallet på 1.600. Top-5 bliver rundet af med Rudersdal og Frederiksberg, hvor henholdsvis 1.069 og 1.055 personer har 2 mio. kr. eller mere stående i banken.

Sætter man antallet i af personer med 2 mio. kr. eller mere på bankbogen i forhold til det samlede antal personer, som indgår i statistikken i hver enkelt kommune, er højdespringeren ikke længere København. I Gentofte er det således 2,8 pct., der har 2 mio. kr. eller mere stående på i banken.

I Rudersdal Kommune ligger tallet på 2,4 pct., og i Frederiksberg Kommune hedder tallet 1,2 pct. I København og Aarhus Kommune ligger andelen lige omkring 0,6 pct.