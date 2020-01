Over 150.000 danskere havde ved udgangen af 2017 så mange penge stående i banken, at de tilhører den gruppe, som nu kan blive ramt af negative renter.

De jyske banker gik forrest med negative renter til privatkunder. Men ser man på, hvor i landet flest danskere har placeret store beløb i bankerne kunne man have troet, at det havde været en bank fra København, der havde taget de første skridt på dette område.

På top 5-listen over de kommuner, hvor flest personer ved udgangen af 2017 havde mere end 750.000 kr., finder man nemlig København, Gentofte og Frederiksberg. Det viser et specialudtræk, som Danmarks Statistik har lavet for Finans.

Førstepladsen på listen indtager Københavns Kommune. Her var der ved udgangen af 16.214 personer, som havde 750.000 kr. eller derover stående i banken.

På andenpladsen finder man Aarhus med 9.475 personer. Tredje- og fjerdepladsen bliver indtaget af Gentofte og Frederiksberg med henholdsvis 5.880 og 5.057 personer, der har indestående i banken på 750.000 kr. eller derover.

Har man mere end 750.000 kr. i banken kan man potentielt blive ramt af negative renter i nogle af landets største banker. Det er således denne grænse man opererer med i Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord og Nordea. Specialudtrækket fra Danmarks Statistik viser, at 163.542 personer i 2017 havde 750.000 kr. eller mere stående i banken.

Tallene kan naturligvis have ændret sig siden 2017, og der er også en anden usikkerhedsfaktor i forhold til, hvor mange der rent faktisk bliver ramt af negative renter i den enkelte kommune.

»Det er ikke sikkert, at det er i samme bank. Og har man mange penge i indestående kan det være placeret forskellige steder - blandt andet for at være dækket af indskydergarantien, der dækker indestående på op til 750.000 kr.,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Jyske Bank var det første pengeinstitut i Danmark, der indførte negative renter for privatkunder. Meldingen kom i forbindelse med bankens halvårsregnskab den 20. august. I første omgang blev kunder med mere end 7,5 mio. kr. stående ramt af negative renter. Sydbank fulgte efter og siden er grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negative renter, nu blevet sænket til 750.000 kr.