Elbiler undgår stort prishop

Mandagens finanslovsaftale indebærer en annullering af en planlagt afgiftsstigning på elbiler. Nogle elbiler stod ellers til at stige mere end 100.000 kr. i pris, viser beregninger.

Fra nytår kommer der alligevel ikke store prisstigninger på elbiler.

Mandag aften indgik regeringen og dens støttepartier en finanslovsaftale, der fjerner planlagte afgiftsstigninger på elbiler.

»Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at annullere den planlagte stigning i 2020. Aftalepartierne noterer sig i den forbindelse, at Kommissionen for grøn omstilling af personbiler medio 2020 kommer med forslag til en omlægning af bilafgifterne til fremme af grønne biler og fastholdelse af statens provenu på længere sigt,« står der i finanslovsaftalen.

Kommisionen for grøn omstilling skal altså næste år komme med bud på, hvad der skal ske med afgifterne på elbiler fra 2021.

Planen var oprindeligt, at afgifterne på elbiler fra årsskiftet skulle stige fra 20 til 40 pct. af registreringsafgiften. Afgiftshoppet ville i første omgang ramme elbiler over 400.000 kr., da en stigning af bundfradraget også næste år ville betyde, at elbiler under 400.000 kr. reelt ville være afgiftsfritaget.

FDM har regnet på, hvad de planlagte afgiftsstigninger havde betydet for priserne for populære elbiler herhjemme. En Tesla Model 3 Performance ville fra årsskiftet stige med 18.142 kr., mens købere af Tesla Model 3 i Long Range Dual Motor-udgave skulle betale 4.524 kr. mere. En Tesla Model X Long Range stod til et prishop på hele 104.222 kr.

Afgifterne var endda sat til at stige fra 40 til 65 pct. i 2021, hvor bundfradraget også ville blive fjernet.

Men det er altså nu foreløbigt skudt til hjørne.