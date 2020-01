Der er forsvundet store mængder aktier i fra det danske børsmarked de seneste år pga. aktietilbagekøb.

De seneste år er der forsvundet en stor bunke aktier i de største danske selskaber. Det har været med til at holde hånden under kursudviklingen, og det peger samtidig i retning af, at 2020 også bliver et godt år for de danske aktier.

Sådan lyder det fra pensionsselskabet PFA, der for Finans har lavet en opgørelse over, hvor mange aktier der er forsvundet i de selskaber, som i dag udgør det ledende C25-indeks.

Fra slutningen af 2016 og frem til begyndelsen af december i år er tallet løbet op i flere end 300 mio. aktier, viser opgørelsen.

»Det er ikke overraskende, når man ser på, hvordan udviklingen har været i USA. Her har der været enorme opkøbsprogrammer, som har været med til at løfte markederne. Det samme gør sig gældende i Europa. Herunder også i Danmark,« siger Tine Choi Danielsen.

Aktietilbagekøb dækker over, at et givent selskab køber aktier tilbage fra aktionærerne. Efterfølgende kan aktierne blive annulleret, men selskabet kan også vælge at beholde et givent antal aktier selv.

I opgørelsen er der udelukkende set på de nuværende selskaber i eliteindekset. Der er altså ikke taget højde for udskiftninger i indekset. Ét selskab, som har været i indekset hele perioden og fylder mest i vægtningen af indekset, er Novo Nordisk. Her viser opgørelsen, at der er forsvundet 150 mio. kr. siden slutningen af 2016.

»Der er masser af likviditet i de danske selskaber, og de skal bruges på et eller andet. Mulighederne er at investere, sende dem tilbage til aktionærerne i form af udbytter eller aktietilbagekøbsprogrammer,« siger Tine Choi Danielsen.

I USA har opkøbsprogrammerne kurs mod et rekordhøjtniveau i år, og næste år vil de ifølge Deutsche Bank udgøre 2,4 pct. af den samlede markedsværdi i S&P 500-indekset, hvilket kan bidrage med 10 pct. af afkastet, påpeger Tine Choi Danielsen.

»Og opkøbsprogrammerne ser ud til at fortsætte næste år. Selskaberne ændrer ikke adfærd, og det samme er tilfældet i Europa, hvor der vil være rigeligt med likviditet pga. de lave renter og ECB’s opkøbsprogram. Det vil ende i selskaberne, som så skal sende pengene videre,« siger Tine Choi Danielsen.

Samtidig med, at der bliver færre og færre aktier, har flere og flere investorer sendt penge i retning af europæiske aktier. Det tegner dermed til, at 2020 bliver et godt år for det europæiske og dermed også danske aktiemarked.

»Når flere og flere løber efter de samme aktier, presser det priserne op. Men det er svært at kvantificere, hvor meget det vil give,« siger Tine Choi Danielsen.