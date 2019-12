Pengene vælter ind i pensionsopsparingerne

Flere i job og højere lønninger giver meget høje indbetalinger til pensionsselskaberne i 2019. Samtidig skyder stadig flere danskere ekstra penge ind til alderdommen.

Milliarderne strømmer ind i pensionsselskaberne. Mange af de store selskaber melder om rekordhøje indbetalinger i 2019. Og større præmier på grund af højere løn eller nye overenskomster har ikke fået danskerne til at skrue ned for den private indbetaling. Med få uger tilbage af året ser pensionsindbetalingerne ud til at slå rekord ved klart at overstige sidste års 123,5 mia. kr.

PKA med sygeplejersker og andet sundhedspersonale passerer for første gang 10 mia. kr. i præmieindbetalinger. Her er de frivillige indbetalinger steget knap 20 pct. i år og nærmer sig 1,4 mia. kr.

»Vi oplever i høj grad, at medlemmerne tager et ansvar for deres egen alderdom. De vil selv være med til at bestemme, hvornår og hvordan de stopper på arbejdsmarkedet, og de tror ikke på folkepensionens forskellige tillægsydelser,« siger medlemsdirektør Tomas Frydenberg, PKA.

Pensionsindbetalinger 2014: 109,8 mia. kr.

2015: 111,6 mia. kr.

2016: 116,4 mia. kr.

2017: 121,6 mia. kr

2018: 123,5 mia. kr. Kilde: Forsikring & Pension

Sampensions kunder indbetaler også mere i præmie end nogensinde før. Samtidig er de frivillige indbetalinger steget til foreløbig 1,8 mia. kr. – godt 30 pct. mere end i fjor.

»Mange har en pensionsordning, hvor arbejdsgiveren betaler 8 pct. og kunden 4 pct. i pensionsbidrag. Når vi gennemgår tallene, kan mange godt se en mening i at hæve deres eget bidrag, så det flugter med arbejdsgiverens. Det kan for alvor mærkes på opsparingen den dag, man går på pension,« siger kundedirektør Ole B. Tønnesen fra Sampension.

Vi oplever, at jo mere den enkelte har sparet op, jo større er interessen for at øge indbetalingerne. Joan Alsing, forsikringsdirektør, Industriens Pension

Hos Industriens Pension pointerer forsikringsdirektør Joan Alsing, at pensionssystemet er blevet så kompliceret, at det ofte kræver individuel rådgivning at sikre, at de frivillige indbetalinger anbringes, så det sikrer mest muligt til alderdommen.

»For rigtig mange af vores medlemmer kan det dog betale sig at sætte ekstra ind på aldersopsparingen. Vi oplever, at jo mere den enkelte har sparet op, jo større er interessen for at øge indbetalingerne. Det er meget positivt at se interessen for ekstra pension stige blandt blue collar-ansatte,« siger Joan Alsing.

Store kommercielle selskaber som Velliv og PFA Pension oplever også rekordhøje løbende indbetalinger.

»Det er primært mere i løn, der får indbetalingerne til at stige kraftigt, mens de frivillige indbetalinger stiger mere støt. Vi kan mærke, at kunderne er blevet langt mere interesserede i deres pension,« siger pensionsøkonom Carsten Holdum, PFA Pension.