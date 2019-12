Næsten hver fjerde af de adspurgte i en global undersøgelse er nervøs for, om de har en stor nok pensionsopsparing.

Frygten for ikke at have penge nok til alderdommen er et udbredt fænomen på globalt plan. Men frygten har ikke fået folk til at skrue ned for, hvad de forventer at bruge af penge i alderdommen.

Det viser kapitalforvalterens Schroders globale investorundersøgelse.

»Det er afgørende vigtigt, at folk så tidligt som muligt begynder at spare konsekvent og tilstrækkeligt op, mens de arbejder - og før pensioneringen gør sig nogle seriøse overvejelser om det indkomstniveau, de vil kunne opretholde i hele deres velfortjente pensionisttilværelse,« lyder det i en kommentar fra Sangita Chawla, der er leder af afdelingen for pensionsopsparing i Schroders.

Undersøgelsen er lavet blandt 25.000 personer i 32 lande, og den viser, at 24 pct. af de adspurgte er utrygge ved, om de har sparet nok op.

Frygten for ikke at have sparet nok op er størst i den ældre del af befolkningen. Blandt de 51 til 70-årige er 26 pct. utrygge ved, om de har en tilstrækkelig opsparing. 8 pct. i denne aldersgruppe er slet ikke trygge ved størrelsen på deres opsparing.

På trods af frygten for ikke at have en stor nok opsparing, forventer gennemsnittet af de adspurgte at trække lidt over 10 pct. af deres pensionsopsparing hvert år uden at løbe tør for penge.

Det får Schroders til at advare om, at der er en manglende overensstemmelse mellem folks aktuelle pensionsopsparinger og det, de forventer at bruge i løbet af deres tilværelse som pensionister.

»Denne manglende overensstemmelse er bekymrende, og det betyder, at folk ikke er realistiske med hensyn til den livsstil, de ønsker at kunne have, når de er gået på pension. Folk lever stadig længere tid som pensionister og burde kunne nyde tilværelsen efter arbejdslivet i tryg forvisning om, at deres pensionsopsparing vil kunne sikre dem. Men denne undersøgelse antyder, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet for manges vedkommende,« lyder det fra Sangita Chawla.