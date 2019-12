Nu skal det være slut med at betale for 100 kvm. og kun få 80

I flere tilfælde har boligkøbere oplevet at få færre kvadratmeter, end de havde ventet. Det skal nye regler sætte en stopper for.

Landets boligkøbere skal fremover kunne stole på, at de eksempelvis får 100 kvadratmeter og ikke 80, når de har betalt for det.

Dansk Ejendomsmæglerforening har i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk nemlig udarbejdet et sæt nye regler for, hvordan arealet skal angives i forbindelse med projektsalg, hvor man kan købe en bolig, inden den er opført. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Fremover skal den indvendige længde fra væg til væg angives for hvert enkelt rum på plantegningen, og der må ikke angives yderligere arealangivelser. Reglerne kommer til at gælde for alle medlemmer af Danske Ejendomsmæglerforening fra den 1. januar 2020.

»Forbrugere har i en række tilfælde oplevet at købe en projektbolig, som ved indflytningen har vist sig at give væsentligt færre antal kvadratmeter til rådighed, end de havde forventet på baggrund af de oplysninger, som de fik i forbindelse med købet. De har selvsagt følt sig taget ved næsen, og vi håber derfor, at branchenormen kan bidrage til at forhindre lignende sager fremover,« udtaler Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, i pressemeddelelsen.

Finans har tidligere beskrevet, hvordan Glenn Rossen betalte 5,1 mio. kr. for en ejerlejlighed på 100 kvadratmeter, men kun fik 80.

I pressemeddelelsen fremgår det, at de nye regler har »har til formål at sikre, at de arealoplysninger, der anføres i plantegninger, ikke kan give anledning til misforståelser hos forbrugeren. Samtidig kan den give forbrugeren brugbare oplysninger til fx fremtidige indretningsmuligheder af projektboligen.«

»Det skal være trygt for folk at købe en ejerbolig, også når det, er en, der først skal opføres. Med de nye regler bliver størrelsen tydeligere for køber, så vi undgår, at de nyslåede boligejere bliver skuffet, første gang, de åbner døren til deres nyopførte bolig,« udtaler Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening.