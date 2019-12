Danskerne har fået større tillid til deres pensionsselskab

Troen på at pensionsselskaberne opfører sig ordentligt, stiger kraftigt efter et år, hvor klima og FN's verdensmål er kommet i fokus.

Pensionsopsparerne er blevet mere tilfredse med selskaberne. Tlfredsheden stiger på alle områder. Men karaktererne for høj etik i investeringerne og godt omdømme er steget mest, efter at pensionsselskaberne sammen med bankerne fik en kraftig hvidvaskdukkert i 2018.

Det viser konsulenthuset Loyalty Groups årlige undersøgelse af kundetilfredsheden med godt 4.000 deltagere.

»Stormvejret blæser ikke nær så hårdt over den finansielle sektor. Samtidig har der været gode afkast, og der tales mindre om at øge pensionsalderen. Det løfter næsten alle selskaber,« siger researchmanager Lars Jepsen, Loyalty Group.

Efter et år hvor pensionssektoren har talt meget om bæredygtige investeringer, sker det helt store hop netop i spørgsmålene, om hvorvidt der investeres etisk. Her stiger scoren næsten 6 pct. til 76 på en skala fra 0-100. Selskaberne scorer også markant højere på troværdighed og omdømme.

Lærernes Pension er for andet år i træk selskabet med de mest tilfredse kunder. Loyalty Group vurderer, at selskabet bl.a. har en fordel i at skulle kommunikere til en ensartet kundegruppe.

Kommunikationschef Susanne Bych, Lærernes Pension, mener også, at åben og tydelig kommunikation spiller en rolle.

»Et styrende princip er, at vi kun kommunikerer om noget, der er vigtigt for medlemmer. Vi er et af de få pensionsselskaber, som stadig har gennemsnitsrente-produktet. Vores medlemmer tager risiko solidarisk, og det passer rigtig godt, eftersom de ønsker stor tryghed for pensionsopsparingen,« siger Susanne Bych.

Danica har færrest tilfredse kunder af de 10 største pensionsselskaber. Karaktererne er steget, men selskabet er endnu under 2017-niveau.

Danica-direktør Søren Lockwood siger, at man er færdig med at overføre SEB-kunder til Danicas systemer og nu er i gang med at kommunikere forbedrede vilkår og ordninger ud til kunderne.

»Det er et langt sejt træk. Vi følger vores planer om at blive kundens tryghedsrådgiver. I mellemtiden kan jeg glæde mig over, at investeringsafkastet har været meget højt i år. Vores ændrede investeringsstrategi viser sit værd nu,« siger Søren Lockwood.