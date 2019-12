Formuepleje: Giv penge i julegave og udnyt skatteregler

Bedsteforældre kan udnytte, at de må give afgiftsfrie gaver til børnebørnene, som takket være personfradraget kan slippe for at betale skat af de løbende afkast.

Der er grænser for, hvor lang holdbarhed Pokémon-mapper, Tinka-nissehuer og merchandise fra Frost har. En alternativ og mere værdifast julegave er at give børnebørnene en langsigtet investering og i samme ombæring udnytte de lukrative skatteregler.

Det mener formueforvalteren Formuepleje, som slår til lyd for, at der kommer pengegaver under juletræet i år.

»Mulighederne er mange, men helt sikkert er det, at det er et godt rygstød på voksentilværelsen, hvis man tænker sig om i tide,« skriver Helle Snedker, kundedirektør og partner i Formuepleje, i en pressemeddelelse.

Et barnebarn på otte år kan af både bedstefar og bedstemor få op til 65.700 kr. i afgiftsfri gave. Bedsteforældrene kan dermed give investeringsbeviser for 131.400 kr. til barnet.

Med så lang en investeringshorisont er der ganske god sikkerhed for, at pengegaven om en årrække er steget i værdi. Helle Snedker, kundedirektør i Formuepleje

Den otteårige har et personfradrag på 35.400 kr. i 2019. Det stiger til 36.100 kr. i 2020. Det er personfradraget for unge under 18 år.

»Med andre ord kan barnets investeringer hvert år stige i værdi svarende til det beløb, uden at det udløser en skattebetaling for barnet. Det er en rigtig god investering sammenlignet med et stykke legetøj af midlertidig værdi, selv om det selvfølgelig også har sin berettigelse,« pointerer Helle Snedker.

Hvis investeringen hvert femte år er steget 50 pct. i værdi, er de 131.400 kr. i julegave vokset til 295.650 kr., når barnebarnet 10 år senere fylder 18 år. En gevinst der kan realiseres uden yderligere beskatning.

»Hermed er der lagt en god og solid basis for de investeringer, som følger med ved studiestart, når barnebarnet flytter hjemmefra eller måske som hjælp til udvekslingsophold i forbindelse med studier,« skriver Helle Snedker.

Hun anbefaler, at bedsteforældrene placerer midlerne i Formuepleje Safe med middel risiko. Men bankerne har også en bred vifte af investeringsforeninger, ligesom internationale finanshuse tilbyder såkaldte ETF’ere med lave omkostninger.

»Med så lang en investeringshorisont er der ganske god sikkerhed for, at pengegaven om en årrække er steget i værdi og endnu mere værd end i dag,« vurderer Helle Snedker.