7 kr. blev til 600.000 kr. - her er årtiets bedste investering

Det er ikke en aktie i Apple, Amazon eller Facebook, det drejer sig om, men en virtuel mønt.

Den er forhadt, elsket og ekstremt kursfølsom. Alligevel har denne investering været den bedste i dette årti.

Investeringen hedder Bitcoin. Tro det eller lad være.

Hvis man havde investeret 1 dollar i bitcoins i begyndelsen af dette årti, ville investeringen være 90.000 dollars værd i dag, skriver CNN med henvisning til en nylig rapport fra Bank of America Securities.

Det svarer altså til, at 7 kr. er forvandlet til 600.000 kr.

Og det er endda, selv om en bitcoin lige nu ”kun” er omkring 7.000 dollars værd mod 20.000 dollars for blot et par år siden.

I begyndelsen af årtiet troede ingen på den virtuelle mønt, der skulle afløse almindelige penge som et betalingsmiddel. Derfor kunne man købe adskillige bitcoins for en enkelt dollar.

»En bitcoin er i øjeblikket værdisat til ca. 7.000 dollars. Selvom det stadig er markant under dens toppris på knap 20.000 dollars for to år siden, er det væsentligt højere end de få cents, en bitcoin kostede i begyndelsen af 2010’erne,« lyder det fra CNN.

Bitcoin regnes for en meget spekulativ investering, men den har alligevel formået at øge sin værdi - med udsving - og er blevet den mest populære og en bredt accepterede form for såkaldt kryptovaluta.

Flere og flere i detailhandlen accepterer bitcoins som betalingsmiddel. Samtidig har adskillige investeringsselskaber og børser etableret muligheden for handel med futures i bitcoin, som har legitimeret brugen af kryptovalutaen.