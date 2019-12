Kun studerende med formue eller job har råd til at bo i forældrekøbet

Forældrekøb er ikke den eneste måde at hjælpe sit barn gennem studietiden på.

At mor og far har råd til at foretage et forældrekøb er ikke nødvendigvis en genvej til en billig bolig for de voksne børn. Fastsættes huslejen kunstigt lavt, risikerer både forældre og børnene at få en skatteregning.

Derfor kan det blive svært for børnene at få råd til at bo i forældrekøbet, hvis ikke de har en opsparing ved siden af eller et studiejob.

Højeste SU-sats er 6.166 kr. om måneden før skat. Det er lidt over 4.000 kr. efter skat. Men en lejlighed på 50 kvm i København koster den studerende 4.600 kr. En lejlighed på 80 kvm koster knap 3.700 kr. Det forudsættes oven i købet, at der kan gives boligstøtte.

Også i Aarhus og Aalborg kan man få en husleje på over eller lige under 4.000 kr. om måneden.

Forældrene har ofte købt en lejlighed for at sikre lav husleje til barnet eller børnene. Men den må altså ikke være kunstigt lav. Omvendt går formålet med købet tabt, hvis huslejen skrues op.

»Fokus vil i stedet ofte være på at fastsætte den mindst mulige husleje uden at komme i konflikt med skattereglerne, konstaterer cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Sættes huslejen for lavt, kan Skattestyrelsen kræve skat af forældrene. De opkræves reelt skat af en indtægt, de ikke har haft. Samtidig kan børnene blive beskattet af forskellen mellem, hvad skattemyndighederne mener, at den gældende markedsleje er, og hvad man selv har sat huslejen til.

»Vi anbefaler altid, at man får rådgivning med ind over ved fastsættelse af huslejen,« fastslår Christian Hilligsøe Heinig.

Billigst for barnet bliver, hvis man kan finde en lejlighed, der kan deles af to. I København betyder det en månedlig husleje på 3.700 kr., hvis to deler og 4.600 kr., hvis barnet bor alene.

For forældrene er det dog en dyr omgang. En lejlighed på 80 kvm koster typisk 3,3 mio. kr. i København, en lejlighed på 50 kvm koster 2 mio. kr. - altså 1,3 mio. kr. mindre.

Forældre har altid mulighed for at give børnene en skattefri gave på 65.700 kr. om året uden skat. Det beløb kan bl.a. bruges som hjælp til en lejebolig eller studiebøger.

»Forældrekøb er ikke den eneste måde at hjælpe sit barn på i studietiden,« mener Christian Hilligsøe Heinig.

Han minder om, at køb og salg af en lejlighed kan løbe op i 100.000 kr. alene i omkostninger til ejendomsmæglere og staten.