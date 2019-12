Velhavere får tilbudt premierefilm derhjemme - men det koster 17.000 kr. pr. film

Red Carpet Entertainment er det modsatte af Netflix og tilbyder de nyeste biografhit for knapt 17.000 kr. pr. film. Men kun hvis man først har købt et medlemskab til 100.000 kr.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Har du 100.000 kr. til et medlemskab, og har du råd til at lægge omkring 17.000 kr. pr. film?

Så kan du slippe for at mænge dig med pøbelen, når nye film får premiere.

Det er selskabet Red Carpet Entertainment, der søger 3.000 ultrarige kunder til en forretningsidé: Se premierefilm i dit eget hjem, samtidig med at de vises i biografen for første gang, skriver Bloomberg.

Bag Red Carpet Entertainment står et par veteraner fra filmindustrien, Dan Fellman og Fredric Rosen, med erfaring fra henholdsvis Warner Bros. og Ticketmaster.

I modsætning til eksempelvis Netflix, der tager 13 dollars om måneden for et abonnement i USA, satser Red Carpet Entertainment på at finde 3.000 rige amerikanere, der vil betale 15.000 dollars for et medlemskab og op til 2.500 dollars pr. film.

Til gengæld får de retten til at vise helt nye film ved en privat fremvisning. Her kan de inden for 36 timer se og vise en premierefilm to gange.

»Når vores kunder er værter ved et middagsselskab, vil de gerne have muligheden for efter desserten at overraske deres venner og føre dem hen til deres private hjemmebiograf og vise dem en film, der ellers kun findes i biograferne,« siger Fredric Rosen til Bloomberg.

Selskabet har eksisteret siden oktober, og parret bag hævder, at det indtil videre er lykkedes at få næsten 100 kunder. De har givet sig selv to år til at nå 3.000 kunder i USA.

Red Carpet Entertainment har aftaler med 10 filmdistributører, og deriblandt finder man Paramount, 20th Century Fox, Warner Bros. og Lions Gate Entertainment.

Men firmaet har eksempelvis ingen aftale med Disney og kunne derfor ikke tilbyde sine kunder en privat særvisning af den nyeste Star Wars-film.

Det er ikke første gang, at idéen om ”rød løber”-tilbud til rige mennesker er forsøgt løbet i gang.

Bel Air Cinema har tilbudt en lignende service siden 2015, men mest uden for USA. For et par år siden forsøgte Imax Corp. sig med projektet Prima Cinema, men det blev aldrig den store succes.