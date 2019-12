I disse postnumre har boligerne den længste salgstid

Det tager længere tid at sælge husene, jo længere væk man er fra de større byer, viser opgørlelse fra Bolighed.dk.

Det kan blive en ond cirkel, hvis det står til salg for længe, da køberne kan miste interessen. Og så kan man stå med et hus på hånden, der kun bliver sværere og sværere at sælge.

Det skriver bolighjemmesiden Bolighed.dk.

Og der er nogle steder i landet, hvor det tager betydeligt længere tid at få solgt huset end andre. Det er især områder, der ligger langt fra de større byer, som findes på listen over byer med de længste salgstider.

Opgørelsen fra Bolighed.dk viser, at den længste salgstid i 2019 var i postnummer 9982 Ålbæk, hvor gennemsnittet af 15 boligsalg gav en salgstid på hele 588 dage. Den korteste salgstid i 2019 var i postnummer 2625 Vallensbæk med et gennemsnit på 60 dage ud fra 40 salg.

Og selvom det virker sigende, så er der altså også en usikkerhed forbundet med tallene, da det kan være sværere at gøre op i områder, hvor der kan være nogle få boliger, der er ekstremt svære at få solgt.

»I nogle postnumre ligger der specielle huse, som det har taget flere år at få solgt, og det påvirker gennemsnittet for hele området. Billedet er mere usikkert, hvis der ikke bliver solgt ret meget i et område, men samlet set er det tydeligt, at folk især kæmper med lange liggetider i landdistrikterne og langt fra de store byer,« siger Christian Jaspers, der er direktør for Bolighed.dk.

Herunder kan man se postnumrene med de længste og korteste salgstider i 2019.

Top 10 over længste salgstider*

1 9982 Ålbæk 588 dage 2 7860 Spøttrup 484 dage 3 7755 Bedsted Thy 450 dage 4 6510 Gram 434 dage 5 4874 Gedser 428 dage 6 6430 Nordborg 414 dage 7 5610 Assens 413 dage 8 4920 Søllested 374 dage 9 4850 Stubbekøbing 372 dage 10 6280 Højer 368 dage

*Gennemsnitlig registreret salgstid for villaer og rækkehuse i 2019

Top 10 over korteste salgstider*

1 2625 Vallensbæk 60 dage 2 2400 København NV 67 dage 3 2605 Brøndby 68 dage 4 3650 Ølstykke 69 dage 5 3660 Stenløse 71 dage 6 2620 Albertslund 75 dage 7 7480 Vildbjerg 75 dage 8 4030 Tune 78 dage 9 2880 Bagsværd 79 dage 10 6818 Årre 79 dage

*Gennemsnitlig registreret salgstid for villaer og rækkehuse i 2019