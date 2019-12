Motorstyrelsen undersøger en række bilforhandlere for systematisk snyd med registreringsafgift.

Flere af landets bilforhandlere har været lige lovligt kreative, når der skal afregnes registreringsafgift til staten.

For få dage siden oplyste Motorstyrelsen, at en række bilforhandlere har opkrævet mere i registreringsafgift hos bilkøberne, end de har sendt videre til Skat. Herefter har bilforhandlerne selv beholdt differencen.

Derfor opfordrer FDM nu bilkøbere til at tjekke, om afgiften på deres faktura stemmer med den, der er indbetalt til Skat.

Allerede sidste år begyndte FDM at modtage henvendelser fra bilkøbere, der ifølge deres faktura havde betalt mere i registreringsafgift, end de kunne se, at forhandleren havde sendt videre til Skat.

Nogle af disse bilkøbere har fået penge tilbage.

»Siden vi begyndte at anbefale bilkøbere at tjekke deres registreringsafgift, har vi fået mange henvendelser om uforklarlige differencer. I flere tilfælde har vores medlemmer efterfølgende fået penge retur. Motorstyrelsens øgede kontrol bestyrker os kun i, at problemet er større end hidtil antaget,« siger forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru.

Motorstyrelsen er gået i gang med at efteropkræve den difference, som bilforhandlerne har stukket i egen lomme. Alt efter hvor groft den enkelte bilforhandler har opført sig, kan der komme yderligere sanktioner.

»Vi kan konstatere, at en række bilforhandlere har betalt for lidt i registreringsafgift. Derfor vil disse forhandlere blive mødt med et betalingskrav. Samtidig er vi ved at se nærmere på sagens omfang. Viser det sig, at der er tale om systematisk snyd, vil vi naturligvis slå hårdt ned over for det,« siger Motorstyrelsens direktør Jens Otto Størup.

Afgiftsbeløbet i Motorregistret og på fakturaen skal stemme overens. Gør beløbene ikke det, bør man som bilejer kontakte Motorstyrelsen. Jens Otto Størup opfordrer samtidig bilejere til ligeledes at kontakte bilforhandleren, hvis der er uoverensstemmelse mellem afgiftsbeløbet.

Motorstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da Skat blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag.