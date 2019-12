Revisionsvirksomheden PwC har givet fem gode råd til, hvordan du både undgår restskat og at betale for meget i skat.

Det kan blive dyrt at tage din restskat med dig ind i det nye år, men frygt ej - der er råd at hente.

Per Ørtoft Jensen, der er partner og skatteekspert i revisionsvirksomheden PwC, har i en pressemeddelelse givet fem gode råd, som du måske bør benytte dig af inden året er omme - i hvert fald, hvis du har restskat.

1. Overvej at sælge aktier

Ifølge PwC er mange aktier steget meget i 2019, men nogle er også faldet. Og ligger du inde med begge, bør du overveje at sælge dem med tab. Således kan du nemlig modregne tabet i realiserede aktieavancer og udbytter. Det er især nyttigt, hvis du gerne vil realisere fortjenesten på de aktier, der er steget, men ikke ønsker at betale 42 pct. i skat af udbyttet. Tabet medregnes og skatten på aktieindkomsten reduceres.

2. Sæt mere ind på pensionen

Per Ørtoft Jensen forklarer, at det generelt er en god idé for alle, der betaler topskat, at betale det maksimale til pensionen. Du bør først sætte det maksimale beløb muligt ind på en fradragsberettiget rateordning og hernæst resten på en livrente.

Betaler du ikke topskat, anbefaler Per Ørtoft Jensen en aldersopsparing. Her er der ikke fradrag for indskuddet, men afkastet bliver kun beskattet med 15,3 pct. Ifølge ham, er den lave beskatning et godt supplement til en rate- og livrente, uanset om du betaler topskat eller ej.

3. Gør brug af dit håndværkerfradrag

Der er i særdeleshed skattefradrag at hente, hvis du i løbet af året har gjort brug af håndværkere eller andre serviceydelser. Det samlede fradrag løber nemlig op i 18.300 kr. i 2019, hvor 12.200 er øremærket bl.a. udvendig maling, isolering og nu også installation af tyverialarm. De resterende 6.100 kr. er beregnet udgifter til serviceydelser, som eksempelvis rengøring og børnepasning. Det er altså bare med at få det brugt, forklarer Per Ørtoft Jensen.

»Hvis fradraget ikke allerede er brugt for 2019, så haster det noget med at få bestilt en håndværker til arbejdet eller til at få udført serviceydelsen,« siger han i pressemeddelelsen.

4. Husk dokumentation på gaver

Gaver til velgørende formål kan trækkes fra i skat - men du skal huske dokumentationen, forklarer Per Ørtoft Jensen. Besparelsen ligger på ca. 25 pct. i 2019 mens fradraget maksimalt er på 16.300 kr. for velgørende gaver. Så betaler du til velgørende formål - eller har gjort det i løbet af året - skal du huske at få registreret navn og personnummer, så fradraget indgår i næste årsopgørelse.

Per Ørtoft Jensen understreger også, at det er vigtigt at have dokumentation på, at familiegaver er blevet givet. Det kan være, hvis du overfører pengene gennem en bank eller lignende. Grænsen for gaver til børn er 65.700 kr. for børn og børnebørn i år 2019.

5. Tjek din forskudsopgørelse for 2020

Det er naturligvis altid en god idé at tjekke, at din forskudsopgørelse er korrekt - og ændre den, hvis den ikke er. Sørg for, at de indkomster og fradrag, du forventer for 2020, står i forskudsopgørelsen, inden du får årets første løn til januar.