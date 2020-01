Disse bankaktier har klaret sig bedst i 2010'erne

Ringkjøbing Landbobank har den været ubestridt bedste bankaktie i det forgangne årti. I bunden af listen finder man en anden bank fra Vestjylland.

Ingen over og ingen ved siden af. Ringkjøbing Landbobank er den danske bankaktie, der er kommet bedst igennem det forgangne årti. Det viser en gennemgang af kursudviklingen i de danske banker i 2010'erne.

Banken med hovedsæde i Ringkøbing er steget med 322 pct. på børsen i denne periode, og den er dermed milevidt foran Kreditbanken og Spar Nord, som indtager 2. og 3. pladsen på listen.

I det forgangne årti har rekordregnskaberne nærmest stået i kø i Ringkjøbing Landbobank, og mens flere af bankerne i Danmark kæmper med en egenkapitalforrentning under pres, kunne den vestjyske bank præsentere en forrentning af egenkapitalen på 13,8 pct., da regnskabet for de første ni måneder af 2019 blev offentliggjort i oktober.

Da Finans talte med bankens adm. direktør John Fisker i forbindelse med kvartalsregnskabet, var det langt fra et rosenrødt billede, han malede af den danske banksektor.

»Jeg er ikke specielt optimist for branchen som sådan, for den bliver presset af mange ting. Det gør vi også. Vi skal performe ved fortsat at vinde markedsandele. Det bliver det bærende,« lød det dengang fra topchefen.

I den anden ende af skalaen finder man Vestjysk Bank. Banken med hovedsæde i Lemvig i Vestjylland blev ramt så hårdt under finanskrisen, at den så sent som i 2015 med den adm. direktør Jan Ulsø Madsens ord havde brug for held for at overleve.

Det var først året efter, at Jan Ulsø Madsen kunne lægge problemerne fra finanskrisen bag sig og melde ud, at risikoen for at gå konkurs var afværget. Det skete, da banken med sit årsregnskab kunne offentliggøre det første overskud siden 2010.

Det var på beskedne 49 mio. kr., men det var stadig en milepæl, efter at de foregående fire år havde givet et samlet underskud på 2,5 mia. kr. De store problemer i banken har været tydelige at aflæse på fondsbørsen, hvor aktiekursen faldt med 79,21 pct. fra 2010 til udgangen af 2019.