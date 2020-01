Pensionskassen PKA melder om rekordhøjt afkast i 2019, mens året har været blandt PensionDanmarks bedste.

2019 var et særdeles godt år for pensionsopsparerne, der har kunnet se pengene til alderdommen vokse.

Året har således budt på det bedste afkast nogensinde for PKA, der har 320.000 medlemmer, som blandt andet er sygeplejersker, fysioterapeuter socialrådgivere og socialpædagoger.

PKA's afkast endte på 32,5 milliarder kroner sidste år. Det høje afkast hænger sammen med et stærkt år på aktiemarkedet.

Samtidig er kurserne på obligationer steget, hvilket betyder, at PKA's beholdning samtidig er steget i værdi.

Samme udvikling har gjort sig gældende hos PensionDanmark, der har 750.000 pensionskunder.

De arbejder inden for blandt andet byggeri, transport, hotel og restauration, rengøring og er ansat i kommuner og regioner.

Her lyder afkastet på 29 milliarder kroner, hvilket er blandt de bedste resultater i historien.

- Det er et rigtig godt resultat for vores medlemmer. Afkastet i 2019 svarer til omkring tre til fire års normalt afkast på ét år, siger Torben Möger Pedersen, der er administrerende direktør for PensionDanmark.

- Effekten kan nu vokse yderligere, i takt med at pengene bliver forrentet frem mod deres pension.

- Det er dog vores klare forventning, at danskerne skal vænne sig til mere moderate afkast i de kommende år, siger han i en pressemeddelelse.

De øvrige store pensionskasser i Danmark, som tæller blandt andet Danica, PFA, Velliv og Topdanmark - har også haft et godt 2019, men har endnu ikke gjort kassen endeligt op for hele året.