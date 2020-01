PFA Pension og Industriens Pension må nøjes med langt mindre pensionsgevinster til deres kunder end konkurrenterne i rekordåret 2019.

Kunderne i PFA og Industriens Pension er i 2019 gået glip af tusindvis af kroner i afkast på deres pensionsopsparing i forhold til de bedste konkurrenter. Trods rekordafkast ligger begge selskaber langt under gennemsnittet.

Mens Danicas unge pensionsopsparere med 30 år til pension og middel risiko har et afkast på 23,7 pct. i 2019, må PFA’s kunder nøjes med 15,5 pct. og Industriens Pensions med 15,6 pct. Det er over 40.000 kr. mindre i afkast ved en pensionsformue på ½ mio. kr.

»Det er især problematisk for PFA Pension, der skal konkurrere om kunderne, at være 8 procentpoint dårligere. De to selskaber sakker agterud, sandsynligvis fordi de har færre aktier til fordel for flere alternative investeringer. Opskrivningerne i sidstnævnte har slet ikke kunnet følge med aktierne,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, uafhængig rådgiver, som har analyseret selskabernes resultater.

Direktør for PFA Asset Management Christian Lindstrøm Lage henviser til den store bekymring, der var for afkastet sidste år efter et meget uroligt 2018. PFA har da heller ikke planer om at ændre den langsigtede strategi.

»Vi skal sikre kundernes langsigtede købekraft og det bedst mulige risikojusterede afkast. Ikke tage vilde bets. 2019 er endt med meget høje aktieafkast, men der var stor tvivl om væksten og geopolitikken undervejs. Vi har en lavere aktieandel og mange alternativer og har desuden først på året omlagt til flere stabile aktier, som ikke er steget nær så meget,« siger Christian Lindstrøm Lage.

Industriens Pension siger, at den lavere andel af børsnoterede aktier gør det svært at følge med i meget stærke aktieår. Investeringsrisikoen tages i højere grad i unoterede aktier, som typisk udvikler sig mere stabilt. Derfor klarer selskabet sig bedre i dårlige aktieår.

»Afkastet på de unoterede aktier er samtidig rent teknisk lidt forsinket. Vi får noget af det løbet af 1. kvartal i år. Afkastet udligner sig over tid, og vi er da også blandt de absolut bedste set over fem år,« siger investeringsdirektør Peter Lindegaard.

Det tidligere problembarn Danica ligger i 2019 helt i top.

»Vi har især tjent mange penge på at vælge de rette aktier. Vores merperformance efter omkostninger er over 4 pct. i forhold til benchmark. Men vi har også pæne afkast på eksempelvis kredit- og indeksobligationer,« siger investeringsdirektør Poul Kobberup, Danica.