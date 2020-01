Prins Harry og hans kone hertuginde Meghan har bl.a. mulighed for at »gøre som Obama«, hvis de vil tjene penge.

Bøger, foredrag, måske en webshop eller endda velgørenhed.

Det er nogle af de muligheder, prins Harry og hans kone hertuginde Meghan kan tage i brug for rent faktisk at blive økonomisk uafhængige. Det skriver CNN.

Parret har meddelt omverdenen, at de ønsker at klare sig uden royale midler. De har dog endnu ikke uddybet hvordan.

Ifølge konsulentvirksomheden Brand Finance er det britiske kongehus et af verdens førende brands med en værdi på 88,2 mia. dollars for den britiske økonomi i 2017. Selvom parret vil være uafhængige, associeres de dog stadig med det stærke brand, vurderes det.

Og det kan udnyttes.

»Med Meghans talent for skuespil og hendes netværk kan der allerede være en Hollywood-film eller en bogaftale på vej,« lyder det ifølge CNN fra adm. direktør i Brand Finans, David Haigh.

Han refererer til, at Meghan havde en karriere som skuespiller, inden hun giftede sig ind i det britiske kongehus.

Parret er også ganske rutinerede inden for sociale medier, hvor der kan ligge forretningsmuligheder. Nyheden om, at de i højere grad ville trække sig tilbage fra deres royale forpligtelser, blev netop leveret på deres fælles Instagram-konto, Sussex Royal, der har 10,4 mio. følgere.

Det får Sara McCorquodale, adm. direktør i CORQ, der analyserer sociale medier, til at spekulere i, at de kan springe ud som online-købmænd. Hun henviser til, at skuespilleren Gwyneth Paltrow med sin hjemmeside Goop, der sælger livsstilsprodukter, har opnået en værdiansættelse på 250 mio. dollars.

Parret kunne eksempelvis kombinere onlinehandel med deres filantropiske ambitioner og sælge varer fremstillet af mennesker i fattige lande, vurderer hun.

Der er også den mulighed at »gøre som Obama«, skriver CNN, hvilket også er en måde at udnytte det stærke brand på.

Ét enkelt foredrag på en konference på Wall Street indbragte den tidligere præsident 400.000 dollars, svarende til 2,7 mio. kr. Derudover har Obama-parret eftersigende skrevet under på en bogkontrakt, der indbringer dem over 50 mio. dollars (404 mio. kr.).

Harry og Meghan ville også kunne leve af deres egen velgørende organisation. Det vurderer historiker og forfatter Kate Williams.

»Det vil dække udgifter og betale dem løn som adm. direktører,« siger hun og henviser til Bill og Melinda Gates Foundation, der kører med samme model.

Det royale par er dog allerede velhavende. Prins Harrys personlige formue anslås til at være på 30 mio. pund (202 mio. kr.), der stammer fra ejendomme og arv.

Der er alligevel et stykke op til dronning Elisabeths formue, der ifølge Bloomberg lyder på ca. 400 mio. dollars, svarende til 2,7 mia. kr.