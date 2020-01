Svært forståelige regler spænder ben for danskernes pensionsdrømme

Ældre Sagen og Forsikring & Pension efterlyser en revision af både love, overenskomster og firmaaftaler på pensionsområdet.

Der bør gøres hovedrent i pensionsreglerne. Som de er i dag, gør de det svært at blive længe på arbejdsmarkedet. Ligesom mange danskeres drøm om en fleksibel overgang til pension ved at arbejde færre timer ikke kan finansieres med deres opsparing.

Ældre Sagen efterlyser en modernisering af love, produkter og vedtægter, så de passer bedre til i dag, hvor folk har sparet mere op, lever længere og trækker sig mere gradvist tilbage.

»Der mangler helt klart en tilpasning og modernisering af reglerne. Der er mange regler, og nogle af dem bygger på en gammeldags opfattelse af ældre som nogle, der ikke har noget at gøre på arbejdsmarkedet. I dag opfordres de af samfundet til at blive længere evt. på nedsat tid, men de risikerer at blive straffet for at gøre det,« siger chefkonsulent Claus Blendstrup, Ældre Sagen.

Der er i dag nogle regler, der modvirker hinanden, eksempelvis at man ikke må indbetale det høje beløb til en aldersopsparing og derved sænke modregningen, hvis man er begyndt at få udbetaling fra en pensionsopsparing. Karina Ransby, underdirektør, Forsikring & Pension

Seniortænketanken foreslår i sin rapport fra 2019 en forenkling af reglerne og mere fleksible muligheder for gradvis tilbagetrækning.

Samtidig anbefaler tænketanken, at den kommission, der skal se på nedslidte, også bør se på muligheden for at forenkle pensionsreglerne.

»Vi er helt enige. Der er i dag nogle regler, der modvirker hinanden, eksempelvis at man ikke må indbetale det høje beløb til en aldersopsparing og derved sænke modregningen, hvis man er begyndt at få udbetaling fra en pensionsopsparing. Og det er ikke nok at gå lovene igennem. Man skal også se på overenskomster, produkter og firmaaftaler,« siger underdirektør Karina Ransby, Forsikring & Pension.

Seniortænketanken Seniortænketanken anbefaler, at der etableres bedre muligheder og vilkår for det lange arbejdsliv.

I efteråret kom tænketanken med 20 anbefalinger, som skal være med til at forlænge seniorernes arbejdsliv. Blandt forslagene var at rydde ud i de mange regler og gøre det nemmere at gå på delpension.

Jannik Andersen, head of Broking & Solutions, pensionsmæglerfirmaet AON, hjælper virksomheder med pensionsordninger. Han efterlyser en mere smidig overgang mellem arbejdsmarkedet og pensionistlivet.

»Løsningen for de virksomheder, som vi snakker med, bliver ofte, at ældre medarbejdere blot går en lille smule ned i tid og dermed også ned i indkomst. Det kunne være smart, hvis de kunne finansiere det gennem pensionsudbetalingerne,« siger Jannik Andersen.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er det for tidligt at sige, hvorvidt kommissoriet i udvalget udvides til også at se på enklere pensionsregler.