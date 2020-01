Vin fra Ungarn sælges til 270.000 kr. flasken

Producenterne kalder selv deres "Royal Tokaji" for verdens dyreste vin.

Hvis man er til helt specielle og dyre dråber af typen vin, så er en flaske Royal Tokaji Essencia 2008 en mulighed.

Der er kun produceret 20 magnumflasker med 1,5 liter, og prisen pr. flaske er næsten 270.000 kr. eller 40.000 dollars, skriver CNN.

Ifølge producenten Royal Tokaji er der indtil videre solgt 11 flasker.

Den bliver til gengæld leveret i en sortlakeret æske og på et leje af fløjl. Vinflasken er håndblæst af den ungarske kunstner James Carcass, og man kan tænde for en lysknap i æsken, så flasken bliver oplyst.

Men hvorfor skal den være så dyr?

Essencia er produceret i Tokaj-regionen nordvest for Budapest, og kun de bedste druer er blevet anvendt. Fremstillingen kræver meget arbejde og god lagring i vinkælder.

Essencia kan kun produceres i år med perfekte vejrforhold, og 2008 var et sådant år.

Der skal omkring 1 kg »ekstremt modne« druer til for at producere bare en teskefuld vin. Eller omkring 20 kg for at fylde en flaske på blot 37,5 cl. Alkoholprocenten er lav med normalt blot 3 pct. for den meget søde vin.

»Det er altid vinproducentens afgørelse, hvornår vi kan tappe en Essencia. Det kan være efter tre, fire eller endda 10 år. Denne 2008 Essencia blev aftappet efter otte års modning. Det er en lidt usædvanlig Essencia, fordi den har en højere alkoholvolumen på omkring 4 pct.,« forklarer Zoltan Kovacs, daglig leder ved Royal Tokaji Winery, der ligger i Tokaj-distriktet i Mád.

Vinfirmaet har fået en special tilladelse til at tappe den på 1,5 liters flasker af den ungarske regering. Normalt er kun 0,5 liter tilladt. Det er yderligere en af grundene til, at prisen er presset så højt op.

Selvom prisen på knapt 270.000 kr. er høj, så er det svært at afgøre, om det reelt er verdens dyreste vin. Måske er den pt. den dyreste, men der er solgt langt dyrere vine. Især meget gamle vine har opnået højere priser på auktion, men også andre specielle vine.

Eksempelvis er en Chateau Margaux 2009 tidligere blevet udstillet i vinbutikken i Dubais lufthavn, og her var prisen 1,3 mio. kr. Også en Chateau Lafitte 1865 Magnum er tidligere blevet solgt for 747.000 kr.

Endelig er der en Domaine de la Romanee-Conti 1990. Her blev flaskerne i 1996 solgt for 140.000 kr. stykket. Ganger man det op til en magnum flaske på 1,5 liter vil det give en sammenlignelig pris på 280.000 kr. i forhold til Tokaj’en, og prisen er næppe blevet lavere siden.