Bøden lød på 60 mio. dollars og 18 måneder i fængsel.

Et smugleriforsøg har vist sig at blive en meget omkostningsfuld fornøjelse for en spansk milliardær.

Jaime Botin skal nemlig 18 måneder i fængsel og betale en bøde på 60 mio. dollars (ca. 400 mio. kr.), efter han er blevet dømt for at bruge sin luksusyacht til at smugle et Picasso-maleri ud af Spanien.

Det skriver Forbes.

Sagen går tilbage til 2015, hvor den spanske højesteret dømte, at maleriet, som hedder 'Head of a Young Woman', ikke måtte forlade Spanien, fordi det var en nationalskat.

Men Jaime Botin, som har en anslået personlig værdi på 1,7 mia. dollars grundet forskellige bankaktiviteter, ville gerne have det ud af landet.

Derfor brugte han sin 213 fod lange luksusyacht 'Adix' til at smugle maleriet til Korsika.

Hans plan var ifølge anklagemyndigheden, at maleriet skulle flyves fra Korsika til Schweiz, hvor det skulle sælges.

Men maleriet kom aldrig så langt.

De spanske myndigheder fik nemlig et tip om Botins plan og fik stoppet yachten, mens den lå for anker i byen Calvi på Korsika. Herefter blev maleriet overført til et museum i Madrid, hvor det er nu.

Maleriet er vurderet til ca. 28 mio. dollars, som svarer til ca. 190 mio. kr.

Ifølge Forbes har Botin kæmpet for at få maleriet ud af Spanien siden 2012, men i 2015 slog den spanske højesteret fast, at maleriet var af »ekstraordinær betydning« for landet, da det blev skabt i den catalanske landsby Gosol, dengang Picasso eksperimenterede med kubisme.

Det er ifølge Forbes ikke usædvanligt at bruge en luksusyacht til at smugle kunst.

Verdens dyreste maleri nogensinde solgt - nemlig Leonardo da Vincis Salvator Mundi - rygtes ifølge mediet også at være på en yacht.