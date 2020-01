Boligejere tvinges til at betale afdrag

Det er ikke længere en selvfølge at få et afdragsfrit boliglån.

Langt flere boligejere end tidligere er begyndt at betale afdrag på deres lån. Men ofte er det ikke eget valg. Flere er nemlig tvunget til at betale afdrag.

Boligejernes afdragsbetalinger nåede et rekordhøjt niveau i 2019, viser den nye udlånsstatistik fra Finans Danmark. Helt præcist blev der afdraget 38,5 mia. kr. på danskernes ejerboliger og fritidshuse sidste år. Det var 2,8 mia. kr. mere end i 2018 og hele 20,4 mia. kr. mere end 10 år tidligere

Men det er ikke kun lysten til at afdrage, der driver værket.

De øgede afdrag kommer mere eller mindre af sig selv på grund af den rekordlave rente. Det har aldrig været billigere at afdrage.



Mange boliglån har overstået den 10-årige periode med afdragsfrihed. Hvis ikke belåningsværdien holder sig under 80 pct., vil afdragsfriheden ikke kunne forlænges.



Ældre boligejere har haft en stor interesse i at få boliggælden ned omkring 60 pct., inden de skal på pension. Dermed kan de få netop afdragsfrihed som pensionister.



Endelig har boligkøbere i storbyerne med stramningerne fra 2018 mistet muligheden for frit lånevalg, hvis de har høj gæld.

»Færre boligkøbere er startet med en afdragsfri periode, fordi de ikke længere har frit lånevalg, hvis de har for høj gæld i forhold til deres overenskomst,« siger boligøkonom i Nordea Kredit Lis Nytoft Bergmann.

Ifølge cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig har bidragssatserne også en stor betydning for lånevalget.

Stigende bidragssatser på afdragsfrihed har øget incitamentet til afdrag, udløb af 10-års afdragsfrihed har fået flere til at gå over til lån med afdrag, fordi den dyre bankgæld er betalt.

»De lave renter har også medført, at flere har fået øjnene op for afdragsbetalinger, for man får sat turbo på afviklingen af sin realkreditgæld,« mener Christian Hilligsøe Heinig.

Et fast forrentet lån på 1 mio. kr. med afdrag koster 3.540 kr. om måneden. Uden afdrag koster lånet blot 1.800 kr. Men det er en beskeden forskel, og afdrag er lig med opsparing, understreger Lise Nytoft Bergmann.

»Det er ikke gratis at afdrage, men det er penge, boligejerne betaler til sig selv. Samtidig kan de glæde sig over, at det er mere fordelagtigt at afdrage på gæld end at have pengene stående på en konto med en rente på 0,« siger Lise Nytoft Bergmann.