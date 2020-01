Rige trækker penge ud af banker i Schweiz til egne pengeskabe

Flere banker i Schweiz oplever, at deres rige kunder trækker penge ud som modtræk til negative renter.

Flere velhavende mennesker med store kontantbeholdninger i schweiziske banker har trukket deres penge ud for at undgå ”strafbetaling” i form af negative renter.

De rige bankkunder er utilfredse med, at de skal betale 0,75 pct. i rente for at have store beløb stående. I stedet lægger de kontanterne i deres private pengeskabe eller køber sig til opbevaring i bokse, skriver CNN.

Schweiziske banker har ellers været varsomme med at sende regningen for de negative renter videre til kunderne, men fem år med negative renter gør ondt.

»Mange velhavere overvejer, hvad de skal gøre, og tænker i alternative løsninger,« siger Adriel Jost, økonomichef hos Wellershoff & Partners, der er et konsulentfirma med base i Zürich.

Også hos banken for rige kunder, UBP, mærker man trafikken, selvom bankens investeringschef for private banking, Norman Villamin, oplyser, at det kun »er et begrænset antal« af deres kunder, der har flyttet kontanter over til privat opbevaring.

Det gælder også hos den private schweiziske bank Rahn+Bodmer Co.

»Vi siger til vores kunder: Pas på, det er jo dine penge. Men nogle har alligevel taget pengene ud,« siger Martin Bidermann, der er partner i banken.

Hvis en kunde beslutter at hæve sine kontanter, så er det ikke helt let at styre logistikken. Det kræver både en plan for opbevaring og en plan for forsikring.

Hos Swiss Gold Safe, der udlejer bokse til opbevaring af værdifulde ting i Schweiz og Liechtenstein, har man oplevet en øget efterspørgsel på opbevaringsplads.

Men Ludwig Karl, der er talsmand for Swiss Gold Safe, siger, at det kan være problematisk at trække store summer ud af en bank.

Hvis man først har hævet en større beløb, kan det blive besværligt at få pengene ind i systemet igen, hvis man senere ønsker at flytte dem tilbage på en bankkonto.

»Enhver bank vil naturligvis være nødt at skulle stille en række spørgsmål, hvis en klient eksempelvis kommer med 800.000 franc (ca. 5,5 mio. kr.) om 5 eller 10 år fra nu,« siger Martin Bidermann til CNN.

Langt de fleste banker i den civiliserede del af verden er tvunget til at stille mange spørgsmål og se beviser på, hvor pengene stammer fra i forbindelse med bekæmpelsen af hvidvask, terror, etc.